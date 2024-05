Tata Communications continua sendo reconhecida pelo 11º ano consecutivo no Quadrante Mágico do Gartner

Reconhecida como líder em serviços globais de WAN

MUMBAI, Índia, 1 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, empresa global de commtech (tecnologia de comunicações), tem o orgulho de anunciar que foi reconhecida como líder no Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para serviços globais de WAN pelo 11º ano consecutivo. A avaliação da Gartner foi baseada em critérios específicos que analisaram a abrangência geral da visão e a capacidade de execução da empresa.

No decorrer do ano, para permitir que as empresas globais se tornassem mais resilientes e preparadas para o futuro, a Tata Communications as capacitou para oferecer experiências elevadas aos clientes, por meio de melhor desempenho, flexibilidade e disponibilidade da rede. A empresa também apresentou soluções novas e inovadoras, como o IZO™ Multi Cloud Connect e uma opção de "largura de banda de base zero" para links de WAN. Além disso, forneceu às empresas as maneiras mais rápidas e flexíveis de modernizar sua rede com o Cloud-Connect habilitado, "Bandwidth-on-Demand", oferecendo velocidade, conveniência e eficiência de custo em um modelo de pagamento conforme o uso. Por fim, a Tata Communications fortaleceu ainda mais seus serviços de internet com segurança proativa tanto no nível empresarial quanto no nível das filiais.

"Agradecemos este reconhecimento pela Gartner pelo décimo primeiro ano consecutivo e permanecemos focados em fornecer redes 'prontas para o futuro' para experiências de cliente encantadoras. À medida que o ritmo da inovação se acelera em direção à próxima geração de conectividade, continuaremos a fornecer opções de rede flexíveis que atendam a um amplo espectro de requisitos comerciais", disse Genius Wong, vice-presidente executivo de Serviços de Conectividade Principais e de Próxima Geração e diretor de Tecnologia da Tata Communications. Ele acrescentou: "A Tata Communications aproveita seus investimentos em inovação, conhecimento contextual e expertise em tecnologias de próxima geração para desenvolver uma teia digital de soluções que ajudam nossos clientes a realizar suas aspirações."

Conforme o relatório, os provedores no quadrante de Líderes estão se saindo bem e mantendo uma organização estável, com uma visão clara da direção do mercado. Eles oferecem portfólios abrangentes de serviços de rede de qualidade em geografias mais amplas e atendem às necessidades de rede globais de uma ampla variedade de empresas em termos de tamanho, distribuição geográfica e setor vertical. Os líderes moldam a direção do mercado ao expandir sua cobertura, desenvolver novas capacidades líderes de classe e modelos comerciais, e implantá-los em escala. Segundo a Gartner, os líderes executam bem contra sua visão atual e estão bem posicionados para o futuro.

Isenção de responsabilidade da Gartner

Quadrante Mágico do Gartner para Serviços Globais de WAN, Danellie Young, Bjarne Munch, Karen Brown, Lisa Pierce, Gaspar Valdivia, 15 de abril de 2024

O relatório foi publicado como Magic Quadrant for Network Services, Global de 2015-23 e como Magic Quadrant for Global Network Service Providers de 2012-14.

A GARTNER é uma marca comercial registrada e marca de serviço da Gartner, e Magic Quadrant é uma marca comercial registrada da Gartner Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas aqui com a devida permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa e consultoria da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Tata Communications

Parte do Grupo Tata, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora do ecossistema digital global que impulsiona a economia digital em rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções de colaboração e conexão, conectividade principal e de próxima geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. 300 das empresas na lista Fortune 500 são seus clientes e a empresa conecta empresas a 80% dos gigantes mundiais da nuvem. Para obter mais informações, visite www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e cautelares

Determinadas palavras e declarações neste comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas, e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, à estratégia de negócios, ao desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e à economia geral da Índia, são declarações prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento do setor e projeções de tendências, que podem causar resultados reais, desempenho ou realizações da Tata Communications, ou resultados do setor, diferirem materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Os principais fatores que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações difiram materialmente de tais declarações prospectivas incluem, entre outros, a falha em aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; falha em desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; falha em concluir com sucesso testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para suportar novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha em estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em certos serviços de comunicação da empresa; falha em integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentações do governo da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas, muitos dos quais não estão sob o controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limited.

Os Relatórios Anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem a obrigação e expressamente se isenta de qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2024 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em alguns países.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2268954/4387625/Tata_Communications_Logo.jpg

FONTE Tata Communications