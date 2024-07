TD SYNNEX Brasil é escolhida pela Microsoft Parceiro do Ano no País

SÃO PAULO, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A TD SYNNEX BRASIL anunciou que é a vencedora do prêmio Microsoft Partner of the Year no País. A empresa foi escolhida como Parceiro do Ano no Brasil entre os principais parceiros da Microsoft por demonstrar excelência em inovação e implementação de soluções para clientes baseadas em tecnologia Microsoft.

"Nosso compromisso em acelerar a adoção da nuvem Microsoft e promover a transformação digital nas empresas resultou em um caso de sucesso notável", disse Solange Milaré, vice-presidente e diretora geral da TD SYNNEX Brasil. "Agradecemos profundamente à Microsoft e a cada membro da nossa equipe e parceiros por sua dedicação e trabalho árduo ao longo desse desafio".

Carla Langiano, diretora da área de Cloud para o Brasil e líder do projeto que conduziu à premiação, destaca que "o CAA - Cloud Adoption & Acceleration, envolveu o engajamento de toda a empresa, do marketing ao departamento financeiro, de profissionais da área de produtos aos da área comercial, para ampliar o leque de canais de venda habilitados a levar ao mercado soluções de verdadeira transformação digital com o uso da nuvem e recursos Microsoft. O prêmio que recebemos pertence a todos esses colegas, e aos canais que aceitaram participar conosco desse novo desafio".

A premiação Microsoft Partner of the Year reconhece os parceiros da Microsoft que desenvolveram e forneceram aplicações, serviços, dispositivos e inovação em IA da Microsoft Cloud durante o ano passado. Os prêmios foram classificados em diversas categorias, com homenageados escolhidos entre mais de 4.700 indicações de mais de 100 países. A TD SYNNEX Brasil foi reconhecida por fornecer soluções e serviços de destaque no país.

Em janeiro de 2023, a TD SYNNEX Brasil lançou o programa Cloud Adoption & Acceleration, para alavancar negócios em nuvem baseados em tecnologia Microsoft. A empresa reuniu um time de profissionais para preparar parceiros de vendas em jornadas de desenvolvimento personalizadas, com resultados que superaram em muito as expectativas iniciais: em seu primeiro ano, o programa proporcionou um aumento de três dígitos na receita de licenças e serviços Microsoft, com crescimento muito significativo no número de clientes.

"Parabéns aos vencedores e finalistas do prêmio Microsoft Partner of the Year 2024!" disse Nicole Dezen, diretora de parcerias e vice-presidente corporativa da Microsoft. "Os vários anúncios de IA e Copilot este ano inspiraram inovação a nossos parceiros, levando à criação de serviços e soluções muito inovadoras para os clientes. Estou encantada com a criatividade e capacidade de nosso ecossistema de parceiros, com os vencedores deste ano demonstrando lindamente as melhores possibilidades que a IA e a nuvem da Microsoft proporcionam".

Os prêmios Microsoft Partner of the Year 2024 são anunciados previamente ao MCAPS Start 2024 Microsoft Partner of the Year Awards para Partners, nosso evento digital a se realizar nos dias 10 e 11 de julho. Os parceiros receberão reconhecimento nesse evento, antes das celebrações presenciais durante a semana do Microsoft Ignite em novembro. Detalhes adicionais sobre os prêmios de 2024 estão disponíveis no blog do Microsoft Partner: https://aka.ms/POTYA2024_announcement.

A lista completa de categorias, vencedores e finalistas pode ser encontrada em https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists.

