TD SYNNEX Brasil reconhecida como Distributor of the Year na América Latina pela Microsoft Americas

CLEARWATER, Flórida, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A TD SYNNEX Brasil anunciou que ganhou o prêmio LATAM Distributor Partner of the Year no Microsoft Americas Partner of the Year Awards 2024. A empresa recebeu o reconhecimento entre um grupo de parceiros líderes da Microsoft por demonstrar capacidade de inovação e fornecer com sucesso soluções a clientes que usam tecnologias Microsoft.

"Nosso compromisso em acelerar a adoção da nuvem Microsoft e promover a transformação digital nas empresas resultou em um caso de sucesso notável", disse Solange Milaré, vice-presidente e diretora geral da TD SYNNEX Brasil. "Agradecemos profundamente à Microsoft e a cada membro da nossa equipe e parceiros por sua dedicação e trabalho árduo ao longo desse desafio".

"Ser reconhecido no Microsoft Americas Partner of the Year Awards 2024 como Distribuidor do Ano na América Latina reforça nosso sólido histórico de colaboração com a Microsoft na região e o compromisso que compartilhamos com a transformação digital do mercado, disse Pablo Rodríguez, Diretor Sênior, Soluções em nuvem na TD SYNNEX na América Latina e no Caribe. "Nossos colaboradores se esforçam cotidianamente para oferecer excepcional valor aos nossos clientes, levando-lhes o conhecimento e a experiência necessários para acelerar a adoção de novas tecnologias e transformar seus negócios, elevando-os a novos patamares".

Os prêmios Microsoft Americas Partner of the Year reconhecem os parceiros da Microsoft que criaram e entregaram excepcionais soluções, serviços e dispositivos baseados em tecnologias Microsoft durante o ano passado. As seleções dos prêmios são categorizadas, com os premiados selecionados entre mais de 2.000 inscrições; e, por fornecer excelência em soluções e serviços, a TD SYNNEX obteve reconhecimento como Distribuidor LATAM do Ano 2024.

Em janeiro de 2023, a TD SYNNEX Brasil lançou o programa Cloud Adoption & Acceleration, para alavancar negócios em nuvem baseados em tecnologia Microsoft. A empresa reuniu um time de profissionais para preparar parceiros de vendas em jornadas de desenvolvimento personalizadas, com resultados que superaram em muito as expectativas iniciais: em seu primeiro ano, o programa proporcionou um aumento de três dígitos na receita de licenças e serviços Microsoft, com crescimento muito significativo no número de clientes.

"É com grande entusiasmo que celebramos os vencedores e finalistas do prêmio Microsoft Partner of the Year 2024!" disse Nina Harding, vice-presidente corporativa de Global Partner Solutions para as Américas. "Esses incríveis parceiros demonstraram sua capacidade de inovação e colaboração para impulsionar o sucesso do cliente, capacitação em IA e Copilot e transformaram os negócios das empresas com a nuvem da Microsoft".

Os prêmios Microsoft Partner of the Year serão anunciados no Americas Start for Partners, um evento digital que acontecerá em 12 de julho deste ano. Detalhes adicionais sobre os prêmios de 2024 estão disponíveis no Americas Partner Blog aqui: Blog de socios de América.

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX (NYSE: SNX) é uma distribuidora líder global e agregadora de soluções para o ecossistema de TI. Somos um parceiro inovador que contribui para que 150.000 clientes, em mais de 100 países, possam maximizar o valor dos investimentos em tecnologia, demonstrar resultados de negócios e encontrar oportunidades de crescimento. Com sedes em Clearwater, Flórida, e Fremont, Califórnia, os 23.000 funcionários se dedicam a consolidar produtos, serviços e soluções de TI atraentes de mais de 2.500 dos melhores fornecedores de tecnologia em todo o mundo. Nosso portfólio edge-to-cloud está ancorado em alguns dos segmentos de tecnologia de crescimento mais rápido, incluindo nuvem, segurança cibernética, big data/analytics, IA, IoT, mobilidade e "tudo como serviço". A TD SYNNEX está comprometida em servir clientes e comunidades, e acreditamos que podemos causar um impacto positivo em nosso pessoal e em nosso planeta exercendo conscientemente nossa cidadania corporativa. E queremos ser o empregador preferencial, no que que diz respeito à inclusão e diversidade, para talentos em todo o ecossistema de TI. Para mais informações, visite https://lac.tdsynnex.com/br/pt-br/ ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

Declaração

