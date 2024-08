No comunicado à imprensa, TD SYNNEX inaugura Centro de Excelência (CoE) na América Latina para o desenvolvimento de novas tecnologias, emitido 01-Aug-2024 pela TD SYNNEX através da PR Newswire, fomos informados pela empresa que no final do terceiro parágrafo deve-se ler "Tonny Martins - Presidente IBM América Latina." ao invés de "Tonny Martins - Presidente e Gerente Geral de Tecnologia da IBM América Latina.", conforme transmitido anteriormente. Segue a versão completa e corrigida:

TD SYNNEX inaugura Centro de Excelência (CoE) na América Latina para o desenvolvimento de novas tecnologias

O CoE é um projeto colaborativo com a IBM e disponível para parceiros na região para apoiá-los em soluções de cocriação e geração de novas oportunidades de negócios para seus clientes.

SÃO PAULO, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A TD SYNNEX (NYSE: SNX), um distribuidor global e agregador de soluções líder para o ecossistema de TI, anunciou hoje a inauguração do Centro de Excelência (CoE) na América Latina e no Caribe (LAC) em parceria com a IBM. O CoE é um centro de competências que oferece aos parceiros de negócios e empresas da região a oportunidade de conhecer e explorar tecnologias de ponta para o setor, como IA, dados, automação, soluções personalizadas e de sustentabilidade, que impactam e resolvem problemas de negócios, além de ter o suporte necessário durante o ciclo de vendas para comercializar soluções disruptivas. O centro já está disponível para os parceiros no Brasil e em breve estará em operação para o restante dos países latino-americanos.

Otávio Lazarini, Presidente da TD SYNNEX para América Latina e Caribe com Tonny Martins, Presidente IBM América Latina (PRNewsfoto/TD SYNNEX)

"Temos o privilégio de ser uma ponte entre empresas que desenvolvem a tecnologia e os canais que as levam ao mercado. Temos objetivos e responsabilidades comuns com os fabricantes e com os canais de venda. O CoE da TD SYNNEX, que inauguramos hoje com a IBM, representará um foco de inovação e melhores práticas em torno de novas tecnologias. Nossos clientes se beneficiarão de uma experiência inigualável, soluções de vanguarda e compromisso com o aprimoramento contínuo impulsionando em última instância melhores resultados e vantagem competitiva para as empresas", disse Otavio Lazarini, Presidente da TD SYNNEX para América Latina e Caribe.

"Na IBM, acreditamos que a colaboração é a chave para habilitar novas e poderosas formas de geração de impacto na transformação empresarial. A criação do CoE da TD SYNNEX, com apoio da IBM, permitirá que nossos parceiros representem um diferencial no mercado criando ou melhorando soluções com tecnologias disruptivas como automação, dados e Inteligência Artificial. As soluções inovadoras possibilitam não apenas a otimização de processos internos, mas, também a criação de novas oportunidades, contribuindo decisivamente para o crescimento econômico sustentável e reforçando a competitividade no longo prazo", mencionou Tonny Martins - Presidente IBM América Latina.

Novas tecnologias e apoio constante aos parceiros de negócios

Com as expectativas de crescimento e as oportunidades apresentadas pelo mercado de TI na região, há também a necessidade de estar preparado para responder, de forma eficiente, a um cenário desafiador. Nesse sentido, o desenvolvimento estratégico de competências e de formação são essenciais.

A sede do CoE da TD SYNNEX está localizada em São Paulo, Brasil, e tem pontos de apoio em toda a região latino-americana. É apoiado por uma equipe multidisciplinar, focada no aprimoramento das capacidades de todos os parceiros comerciais e na condução de sua excelência técnica. As áreas de competência incluem software IBM (dados, Inteligência Artificial, automação de negócios, TI e segurança), Storage e Red Hat (Openhift, Ansible e RHEL).

Para Alvaro Andrade, Diretor da TD SYNNEX para distribuição de produtos IBM na América Latina, o CoE procura abordar com os parceiros as questões relacionadas ao uso de tecnologias IBM – qual a melhor estratégia para incorporá-las ao mercado, como preparar suas equipes e clientes e desenvolver as melhores soluções para eles. "Oferecer aos parceiros uma experiência única é o principal objetivo do CoE. Procuramos oferecer a nossos parceiros a capacidade de usar as soluções IBM e Red Hat de forma mais eficaz, criar soluções em conjunto, posicioná-las no mercado e acompanhar seus clientes no desenvolvimento de projetos", afirmou Andrade.

O CoE estará conectado a toda a região latino-americana e a TD SYNNEX está fazendo investimentos significativos em três pilares:

- Em primeiro lugar, em recursos humanos. O centro conta com mais de 25 profissionais localizados em diferentes países da região. A equipe inclui um grupo de arquitetos com nível superior de conhecimento técnico e ampla experiência no desenvolvimento de soluções. Somado a isso, o CoE também conta com o apoio da equipe de desenvolvimento de negócios da TD SYNNEX, que trabalhará para conectar os parceiros comerciais com a IBM e com a Red Hat, além de desenvolver planos de geração de demanda e marketing. No CoE, os parceiros terão à disposição ferramentas de apoio, como ambientes de demonstração, cases de referência, metodologias, prova de conceito, entre outros recursos, para apoiar as vendas e impulsionar o desempenho dos MVPs.

- O segundo pilar é o próprio centro físico. O CoE está localizado em São Paulo, onde os parceiros da TD SYNNEX poderão trabalhar em conjunto com profissionais da IBM na região. O Centro de Excelência estará conectado a todos os sites da TD SYNNEX na América Latina e no Caribe por meio de pods remotos, com os quais os parceiros poderão acessar todos os recursos disponíveis no Centro de São Paulo. Os parceiros de negócios contarão com o apoio de uma equipe de profissionais especializados, por meio da designação de um líder regional que coordenará o trabalho de especialistas sediados nos diferentes países.

- O terceiro pilar deste investimento é uma sólida estrutura de marketing. Ao promover diferentes eventos e atividades, o CoE busca apoiar o desenvolvimento de novos parceiros de negócios, oferecer novas práticas para os parceiros preexistentes e posicionar as tecnologias importantes. É um trabalho em conjunto para acompanhar os parceiros durante todo o ciclo de vendas, que vai desde a capacitação e desenvolvimento de um plano de marketing ao apoio na geração de oportunidades e monitoramento. "A TD SYNNEX tornará mais fácil para os parceiros entrar e crescer no mundo IBM, não só do ponto de vista físico, mas também em termos de familiarização com as nuances de suas tecnologias e aplicações aos negócios", afirma Fabiano Rodrigues, Diretor de Distribuição de Produtos IBM para o Brasil da TD SYNNEX.

