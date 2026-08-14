TEADIT® reforça sua liderança técnica global na ASME PVP2026 com participação no programa e apresentação de pesquisas

ANAHEIM, Calif., 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A TEADIT® tem o orgulho de compartilhar que o seu Diretor Técnico Global, Carlos D. Girão, atuou como Representante Técnico do Programa (TPR) de Tecnologia Computacional e Uniões Flangeadas na Conferência de Vasos de Pressão e Tubulações da ASME de 2026 (PVP2026).

Em reconhecimento à sua dedicação e compromisso com a excelência técnica do programa, Girão recebeu um Certificado de Reconhecimento da ASME.

Além de sua atuação no programa, Girão apresentou pesquisas desenvolvidas por meio do TEADIT® Innovation Hub, destacando o compromisso contínuo da empresa com o avanço da tecnologia de vedação e da confiabilidade de uniões flangeadas. Suas apresentações incluíram:

Avaliação do desempenho de juntas do tipo Recovery sob ciclagem térmica

Benefícios do uso de molas prato em serviços com ciclagem de temperatura

Painel de Uniões Flangeadas: atualizações sobre os desenvolvimentos no Brasil

"Gostei muito, não só de participar deste evento fantástico, mas também de atuar como Representante Técnico do Programa pela primeira vez", disse Girão. "Foi uma oportunidade valiosa para evidenciar o alto nível técnico dos profissionais que atuam nesta área e ajudar a moldar um programa com temas de real valor para o público. Já estou ansioso pela conferência do ano que vem em Paris."

As contribuições de Girão refletem o compromisso contínuo da TEADIT® com a excelência técnica, a colaboração com a indústria e o desenvolvimento de soluções inovadoras para aplicações complexas de vedação e juntas aparafusadas.

Parabéns ao Carlos por este reconhecimento tão merecido e por representar a TEADIT® no cenário global. Para obter mais informações sobre nossas pesquisas e desenvolvimentos, entre em contato com Aline Campista pelo e-mail [email protected].

Saiba mais sobre a TEADIT® e nossas soluções de vedação: https://teadit.com/us/

FONTE Teadit