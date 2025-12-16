TechEnabler oferece solução completa de cibersegurança como serviço, incluindo defesa contra malware, phishing e ransomware

Com tecnologia da Planisys CORP, a TechEnabler oferece serviços DNS e cibersegurança com utilização de Inteligência Artificial para empresas que exigem alto grau de segurança, como finanças, educação, saúde, governo e e-commerce, além de ISPs

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A TechEnabler, empresa brasileira especializada em serviços gerenciados com foco no desempenho e disponibilidade de redes, amplia os recursos de segurança para mercados corporativo e de telecomunicações por meio da parceria com a empresa norte-americana Planisys. Com foco em soluções e segurança baseadas em DNS (Domain Name System), a tecnologia da Planisys proporciona uma camada essencial para gerenciar, de maneira simples, o DNS como serviço crítico de defesa ao filtrar, monitorar e bloquear requisições maliciosas de DNS antes de concretizadas as ameaças.

Principal linha de defesa da Planisys, o RPZ (Response Policy Zone) funciona como um firewall do DNS controlando os domínios aos quais o servidor deve responder e bloqueando acesso a destinos e domínios perigosos ou indesejáveis. Assim, impede o acesso aos usados para phishing, malware e ransomware, reduzindo riscos de invasão, sequestro de dados e movimentação lateral dentro de ambientes corporativos ou de ISPs, que muitas vezes têm dispositivos de usuários infectados.

Filtros e políticas de segurança aplicadas às requisições DNS realizadas internamente reforçam a proteção dos sistemas de e-mail, de comunicações internas e externas, e dispositivos IoT ou câmeras de vídeo, aumentando a resiliência contra ameaças avançadas e ataques direcionados.

Para Hernan Kleinman, diretor da Planisys, "o DNS é um componente crítico por trás de todas as aplicações da Internet, sites, e-mails, mensagens e comércio eletrônico. Desenvolvemos uma plataforma para automação de tarefas e controle da operação DNS em prestadores de serviços, instituições financeiras e outras organizações que exigem alto nível de segurança".

Funcionalidades adicionais criptografam as consultas, garantem a privacidade e integridade dos dados, integração com VPNs e proteção de endpoints. Soluções complementares protegem sistemas de e-mail e comunicações internas e externas da empresa.

Proteção total

Esses recursos se somam à defesa contra ataques de negação de serviço e soluções de observabilidade/desempenho de redes, permitindo à TechEnabler proporcionar efetivas barreiras contra ciberataques de diferentes naturezas para companhias dos mais diversos segmentos.

"A parceria com a Planisys nos permite oferecer uma solução integrada de proteção comportamental, antifraude, mitigação de bots e inteligência de tráfego, construída com tecnologias de ponta e totalmente operada por nós. Assim, asseguramos que as empresas cresçam com segurança, utilizando a tecnologia como pilar na construção da confiança com seus clientes", diz Álvaro Aquino, CEO da TechEnabler.

Modelos de Negócio

A TechEnabler oferece essas soluções em nuvem ou on-premises; ou integradas a defesas contra os ataques DDoS, de negação de serviço.

ISPs – além de proteger suas redes, reduzir sua carga operacional e atender a requisitos legais – podem repassar essas soluções a seus próprios clientes, obtendo assim uma fonte adicional de receita.

