Tecnologia a serviço do Natal: campanha usa inteligência artificial para simular videochamada com o Papai e a Mamãe Noel

Quarto ano da campanha traz um sintetizador de voz integrado à Inteligência Artificial que possibilita ampliar as opções de interação pelo nome que o usuário escolher

SÃO PAULO , 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A campanha "Natal Via Satélite" chega à quarta edição conectando crianças de todo Brasil com o Papai e a Mamãe Noel pela tela do computador ou do celular. Neste ano, a simulação de videochamada traz uma grande novidade que vai personalizar ainda mais essa experiência mágica: a integração com Inteligência Artificial.

Papais e Mamães Noéis da campanha Natal Via Satélite

A ação, que é um oferecimento da Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), e da Hughesnet, o serviço de internet residencial via satélite da multinacional americana, envolveu um sintetizador de voz, que utiliza inteligência artificial para pronunciar o nome da criança e humanizar o diálogo.

A campanha surgiu em 2020 e, pela primeira vez, utilizará um software de síntese de fala para fazer com que os personagens se comuniquem com as crianças pelo nome de maneira realista e natural. Em 2023, foram gravados mais de 720 vídeos com os nomes mais registrados no Brasil, mas, desta vez, quando o nome da criança não estiver nos vídeos pré-gravados, o software entra em ação, conectando os pequenos ainda mais ao espírito natalino.

O resultado dessa inovação pode ser visto no site "Natal Via Satélite", que simula, sem custo, uma videochamada entre a criança e cada um dos seis Papais e Mamães Noéis disponíveis para escolha. As opções incluem personagens já conhecidos pelo público e que são de diferentes etnias, incluindo um Papai Noel que sinaliza em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Para tornar a interação mais realista, a chamada de vídeo é simulada através de uma aplicação que habilita a câmera do usuário para exibir ao mesmo tempo do vídeo do personagem.

De acordo com Rodrigo Cavalieri, diretor de Marketing da Hughes do Brasil, a campanha foi pensada para reforçar o compromisso da companhia em superar fronteiras digitais. "Este projeto ajuda a conectar o Papai e a Mamãe Noel às crianças de todo o país, mas principalmente às que residem em regiões remotas, com limitações financeiras ou de deslocamento e que de alguma maneira não podem ir até um shopping, por exemplo, para vivenciar esta interação tão especial", afirma. "Nós passamos o ano falando sobre Inteligência Artificial nas nossas soluções e serviços, então achamos muito natural trazer essa tecnologia para a nossa campanha de Natal, completa.

"Nosso objetivo sempre foi possibilitar que toda criança possa viver a experiência completa da campanha", destaca Denis Carvalho Brown, diretor de Estratégias e Operação da Progiro, empresa escolhida pela Hughes para desenvolver o projeto. "Dos nomes mais comuns aos mais exclusivos, a criança poderá ouvi-lo com uma fidelidade impressionante, capaz de convencer até os adultos", finaliza Brown.

Para viver essa experiência, acesse: https://www.natalviasatelite.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2582134/Papais_e_Mam_es_Noeis__2.jpg

FONTE Hughes do Brasil