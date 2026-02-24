TELEFÔNICA BRASIL S.A. ANUNCIA O ARQUIVAMENTO DE SEU RELATÓRIO ANUAL "FORM 20-F" PARA O EXERCÍCIO DE 2025
Notícias fornecidas porTelefônica Brasil S.A.
24 fev, 2026, 01:16 GMT
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.558.157/0001-62 – NIRE 35.3.0015881-4
SÃO PAULO, 23 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Telefônica Brasil S.A. (NYSE: VIV; B3: VIVT3.ON) ("Companhia") vem a público informar que, em 23 de fevereiro de 2026, a Companhia arquivou o relatório anual "Form 20-F" para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 ("Relatório Anual 2025") junto à Securities and Exchange Commission ("SEC"). O Relatório Anual de 2025 pode ser acessado através do website da SEC em https://www.sec.gov/ ou do site da Companhia em https://ri.telefonica.com.br/. Além disso, os acionistas poderão receber uma cópia impressa, sem custos, das demonstrações financeiras auditadas da Companhia, por meio de solicitação a:
David Melcon Sanchez-Friera
CFO e Diretor de Relações com Investidores
Telefônica Brasil – Relações com Investidores
E-mail: [email protected]
FONTE Telefônica Brasil S.A.
