Teleperformance no Brasil é nomeada Melhor Contact Center das Américas pela maior associação mundial de contact centers

SÃO PAULO, 9 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Teleperformance no Brasil, uma subsidiária da líder global em serviços empresariais Teleperformance, foi nomeada o Melhor Contact Center das Américas em 2024 pela ContactCenterWorld, a maior associação mundial de contact centers.

O prêmio é um testemunho do compromisso contínuo da Teleperformance com a excelência, inovação e criação de um ambiente de trabalho excepcional.

"A Teleperformance no Brasil exemplifica o que significa ser líder em atendimento ao cliente", disse Raja Rajamannar, Presidente da Contact Center World. "Sua dedicação à inovação, excelência operacional e criação de um ambiente de trabalho positivo é realmente notável. Este prêmio é um reconhecimento merecido de seus esforços."

As operações da Teleperformance no Brasil contam com mais de 28.000 colaboradores que fornecem atendimento ao cliente para mais de 75 marcas em todo o mundo, incluindo em Portugal, China, Estados Unidos, França e em toda a América Latina. A empresa oferece soluções específicas para setores como bancos e serviços financeiros, mídia e entretenimento, varejo e comércio eletrônico, tecnologia e bens de consumo, viagens e hospitalidade, saúde e mais.

A Teleperformance no Brasil foi certificada como um Great Place to Work por 15 anos consecutivos, trabalhando arduamente para promover um ambiente de trabalho inclusivo, seguro, livre de preconceitos e inspirador para seus colaboradores.

SOBRE O GRUPO TELEPERFORMANCE

A Teleperformance (TEP – ISIN: FR0000051807 – Reuters: TEPRF.PA - Bloomberg: TEP FP) é líder global em serviços empresariais digitais que busca consistentemente combinar o melhor da tecnologia avançada com a empatia humana para fornecer um atendimento ao cliente aprimorado que seja mais simples, rápido e seguro para as maiores marcas do mundo e seus clientes. O portfólio abrangente de serviços da empresa, impulsionado por IA, vai desde o atendimento ao cliente no front office até funções de backoffice, incluindo consultoria de operações e serviços de transformação digital. Também oferece uma variedade de serviços especializados, como cobranças, tradução e interpretação, serviços de visto e consulares, e serviços de terceirização de processos de recrutamento. As equipes de especialistas e consultores multilíngues, inspirados e apaixonados, espalhados por quase 100 países, bem como a presença local do Grupo, permitem que ele seja uma força do bem no apoio às comunidades, clientes e ao meio ambiente. Em 2023, a Teleperformance reportou uma receita consolidada de €8.345 milhões (US$9 bilhões) e um lucro líquido de €602 milhões.

As ações da Teleperformance são negociadas no mercado Euronext Paris, Compartimento A, e são elegíveis para o serviço de liquidação diferida. Estão incluídas nos seguintes índices: CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard e Euronext Tech Leaders. Na área de responsabilidade social corporativa, as ações da Teleperformance estão incluídas no CAC 40 ESG desde setembro de 2022, no índice Euronext Vigeo Euro 120 desde 2015, no índice MSCI Europe ESG Leaders desde 2019, no índice FTSE4Good desde 2018 e no índice S&P Global 1200 ESG desde 2017.

Para mais informações: www.teleperformance.com.

