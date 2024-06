Teletex lança CYBERCARE na Febraban Tech 2024 e espera 40% de aumento de vendas no portfolio anual

SÃO PAULO , 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Teletex, empresa brasileira integradora de soluções tecnológicas que visam apoiar as organizações e empresas rumo à Transformação Digital, lança a marca Cybercare na Febraban Tech 2024. Trata-se de uma nova estratégia de Segurança Cibernética que nasceu com objetivo de ampliar e reforçar o foco neste tema dentro do portfólio de soluções da companhia. Sob uma plataforma única de soluções, serviços gerenciados e SOC, a Cybercare reunirá todas as soluções de segurança de fabricantes parceiros da Teletex, como Cisco, Splunk, IBM, Tenable, Radware, Forcepoint, dentre outros.

"Lançamos a marca para reforçar nosso know how com corpo técnico altamente qualificado e nossa variedade de ofertas, não somente com soluções de cibersegurança mas também com SOC, principalmente na área financeira, pois atendemos aos maiores bancos brasileiros. Nossa expectativa é aumentar 40% das vendas com a solução", diz o CEO Cristiano Buss.

O executivo ainda acrescenta que já começou a colocar em prática a parceria com a Splunk Inc., empresa americana adquirida recentemente pela Cisco, consolidando e fortalecendo a estratégia de uma plataforma unificada de cibersegurança e observabilidade.

Na edição deste ano da Febraban Tech, o tema cibersegurança ganhará destaque, uma vez que foi apontado como prioridade estratégica para 100% dos bancos entrevistados na 1ª etapa da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2024, divulgada em maio passado.

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), em relatório publicado em abril deste ano, bancos, seguradoras e gestoras de ativos sofreram mais de 20 mil ataques cibernéticos nas últimas décadas que geraram perdas de US$ 12 bilhões ao setor financeiro global. Os números são alarmantes e apenas o JPMorgan Chase, maior banco do mundo em ativos, informou recentemente que enfrenta 45 bilhões de eventos cibernéticos por dia, enquanto gasta US$ 15 bilhões com tecnologia por ano.

A Teletex contará em seu estande (E155 e E158) no dia 27/06 com a presença de Reginaldo Leme, um dos mais renomados jornalistas brasileiros do mundo da Fórmula1, além de um simulador de F1 com força G - que faz um comparativo com a performance a fim de exemplificar como a utilização de ferramentas robustas são capazes de garantir que a inovação seja incentivada e, ao mesmo tempo, que o desempenho e a segurança podem caminhar juntos.

Sobre a Teletex

Fundada em 1986, a Teletex, é uma empresa brasileira integradora de soluções tecnológicas que visam apoiar as organizações e empresas rumo à Transformação Digital. Seu portfólio de soluções e serviços agrega valor e impulsiona os negócios de seus clientes nas tecnologias de Cibersegurança, Redes, Observabilidade, Datacenter, IoT, Serviços Gerenciados (SOC e NOC). Com sede em Curitiba e escritórios em mais 7 cidades e nos Estados Unidos, a companhia tem projetos implementados em toda a América e seu corpo técnico possui mais de 250 profissionais com 300 certificações ativas, que atua integrando sistemas e soluções de principais fabricantes do mercado, como Cisco, Splunk, IBM, Tenable, Radware, Forcepoint e Hikvision.

