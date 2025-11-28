Tendências para a Black Friday: eletrodomésticos compactos e multifuncionais ganham protagonismo

Mais da metade dos consumidores buscam produtos que combinam design e eficiência, adaptados às novas rotinas domésticas

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Mais da metade dos brasileiros pretende comprar na Black Friday de 2025, e 53% já declaram que eletrodomésticos estarão na lista de compras, segundo estudo da Dito com a Opinion Box feito este ano. O movimento indica que os consumidores estão cada vez mais interessados em eletrodomésticos compactos e multifuncionais. Segundo o levantamento de 2024 da Global Growth Insights , 65% deles preferem produtos que otimizem o espaço e ofereçam praticidade no dia a dia. Atenta a esse cenário, a Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, desenvolve soluções alinhadas a esse novo perfil de consumo.

O desenvolvimento de soluções que otimizam espaço e garantem performance representam 60% da receita da companhia e é baseado em pesquisas anuais com mais de 300 mil consumidores brasileiros.

Para Gustavo Ambar, Diretor-Geral da Whirlpool Brasil, a principal data do varejo, atrelada ao contexto imobiliário, representa uma oportunidade para a companhia desenvolver produtos que otimizem o espaço disponível e garantam a performance necessária, colocando em prática seu propósito de melhorar a vida em casa.

O desenvolvimento dessas novas soluções, que representam 60% da receita da companhia, é baseado, principalmente, em pesquisas anuais que a empresa realiza proativamente com mais de 300 mil consumidores brasileiros. "A partir desses dados, foi possível observar que esse perfil mais conectado e com uma rotina externa intensa prioriza equipamentos com múltiplos recursos e ideais para espaços menores", analisa Ambar.

O design também se torna um diferencial importante, especialmente em cômodos integrados, onde cada elemento também é usado para compor a estética do ambiente. "Exemplos de nossas soluções compactas e multifuncionais incluem o frigobar Retrô da Brastemp, os mini freezers da Consul e os fornos da KitchenAid com funções diversas. Também fazem parte desse portfólio eletrodomésticos que ampliam a experiência de uso, como o microondas com função airfryer da Brastemp, que oferece duas funcionalidades em um só produto, e a lavadora FlexWash da mesma marca, que permite realizar duas lavagens diferentes ao mesmo tempo", afirma Gabriel Barbieri, Diretor de Marketing da Whirlpool Brasil.

O que garante proximidade com o mercado e agilidade para responder às mudanças no consumo é o fato da Whirlpool manter uma produção 90% nacional, com mais de 70% da matéria-prima adquirida localmente. Além disso, desde o ano passado a Companhia já entrega seus produtos em um dia (next day delivery) e, durante a Black Friday, começará a testar a solução de entrega agendada em todo o Brasil. "Esse período do ano é estratégico para acelerar o desenvolvimento e aprimoramento de soluções que elevam a experiência do cliente e nos permitem antecipar tendências de consumo", destaca Barbieri.

Para aproveitar as ofertas da Black Friday e conhecer as soluções da Whirlpool, os consumidores podem acessar os sites oficiais das marcas Brastemp , Consul e KitchenAid , além dos canais digitais da companhia.

Sobre a Whirlpool Corporation

A Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) é uma das principais empresas de eletrodomésticos e está em constante busca para melhorar a qualidade de vida em casa. Como a maior fabricante de eletrodomésticos com sede nos Estados Unidos, a empresa está impulsionando inovações significativas para atender às necessidades dos consumidores, que estão em constante evolução, por meio de seu icônico portfólio de marcas, incluindo Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul e InSinkErator. Em 2024, a empresa reportou aproximadamente $17 bilhões em vendas, com quase 90% delas nas Américas, contando com 44.000 funcionários e 40 centros de pesquisa e tecnologia. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas em WhirlpoolCorp.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833893/Brastemp_Forno_BOT84AP_Imagem_Ambientada_28__1___1.jpg

FONTE WHIRLPOOL - BRASIL