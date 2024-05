The Bicester Collection anuncia finalistas do prêmio Unlock Her Future™ 2024 LATAM Edition.

O concurso de startups para mulheres empreendedoras com impacto positivo na América Latina recebeu mais de 950 candidatas de 20 países.

LONDRES e CIDADE DO MÉXICO, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Bicester Collection sente o orgulho de apresentar os finalistas do prêmio Unlock Her Future 2024 LATAM Edition, a pedra angular de seu programa filantrópico DO GOOD.

Em cooperação com o Tecnológico de Monterrey e Ashoka México, América Central e Caribe, a edição 2024 premia mulheres empreendedoras sociais de toda a América Latina, independentemente da idade, que tenham ideias inspiradoras em estágios iniciais (menos de três anos de operação) e que impulsionem um impacto social, cultural ou ambiental positivo alinhado às Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS da ONU).

De um excelente grupo de 954 candidatas que personificam o impulso empreendedor da região da América Latina, 108 semifinalistas foram escolhidas para participar de uma oficina virtual destinada a cultivar a resiliência de mulheres empreendedoras, liderada pela Dalia Empower.

Um Comitê Internacional de Seleção avaliou rigorosamente todos os semifinalistas para identificar os oito finalistas que agora irão avançar para a próxima fase da competição:

Andrea Nunes, Venezuela

AGUA LIMPIA FÁCIL: Fornece água potável às comunidades latino-americanas mediante sistemas de purificação solar, promovendo a saúde, o desenvolvimento local e a preservação ambiental.

Annie Rosas, México

BLUEKALI: Uma empresa social que utiliza tecnologia para limpar oceanos e rios, enfrentando os desafios da coleta de material vegetal reciclado e melhorando o emprego dos catadores.

Florencia Sosa, Argentina

ANDINA: Capacita as mulheres que trabalham a lã de vicunha em Puna de Catamarca, combinando antigas técnicas artesanais com tecnologia moderna. Cada peça conta uma história, potencializada pela Web 3.0, uma empresa de triplo impacto que reinveste os lucros na formação da comunidade.

Gabriela de Sá, Brasil

COLORAR: Um aplicativo móvel para apoiar mulheres no Brasil e na América Latina que enfrentam violência doméstica, oferecendo assistência abrangente, desde denúncias até educação, incluindo a conquista da independência econômica.

Leydi Cruz, Bolívia

AGRIMET: Ajuda a resiliência climática de pequenos agricultores por meio de um serviço especializado de subscrição de dados e consultoria, que lhes permite melhorar suas práticas agrícolas na gestão da irrigação e gerar rendimentos mais elevados.

Shirley Matos, Panamá

INFONIMADOS: Transforma a educação em uma experiência divertida criando conteúdo animado para pessoas de todas as idades, preenchendo a lacuna entre aprendizagem e entretenimento.

Thamires Pontes, Brasil

PHYCOLABS: Desenvolve produtos e tecnologias aproveitando o potencial das algas como alternativa para substituição de materiais petroquímicos.

Valentina Agudelo, Colômbia

SALVA SALUD: Desenvolve dispositivos vestíveis com IA para analisar o tecido mamário, ajudando a detectar precocemente o câncer de mama e o tornando acessível a mulheres em áreas remotas.

Os oito finalistas irão embarcarão agora em um acelerador intensivo de habilidades com o Tecnológico de Monterrey na Cidade do México antes de viajarem a São Paulo para apresentar suas startups a um painel de jurados ilustres, incluindo: Elena Foguet, Diretora de Negócios da The Bicester Collection; Maria-Noel Vaeza, Diretora Regional para as Américas e o Caribe da ONU Mulheres; Gilda Pérez-Alvarado, Diretora de Estratégia e Diretora Executiva Orient Express da Accor S.A; Mireya Cisneros, filantropa e empresária; Paola Rojas, jornalista e apresentadora de telejornal; e Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho do Magazine Luiza.

As vencedoras do prêmio Unlock Her Future 2024 LATAM Edition serão anunciadas em uma festa de gala de premiação a ser realizada em 18 de junho no Las Rozas Village e na cidade de Madri, com o apoio da Comunidade de Madri.

Cada vencedor irá receber um subsídio de até US$ 100.000, acompanhado por uma orientação especializada e um programa de educação continuada para promover suas habilidades empreendedoras e acelerar o sucesso do lançamento e crescimento de seus novos negócios. O programa é apresentado com o generoso apoio do Grupo Financiero Banorte y Creel, García-Cuellar, Aiza e Enriquez.

"As finalistas do Prêmio Unlock Her Future 2024 LATAM Edition representam a diversidade vibrante e o espírito inovador da América Latina. Seus talentos excepcionais e ideias inovadoras para gerar impacto positivo em suas comunidades e além dela falam do potencial inexplorado e da engenhosidade na região, sendo uma prova do porque é imperativo investir em mulheres. Para nós, todas elas são vencedoras." Chantal Khoueiry, Diretora de Cultura da The Bicester Collection.

"Dalia Empower sente orgulho de cooperar com o prêmio Unlock Her Future, apoiando o talento inspirador de mulheres empreendedoras em toda a região. Nossa recente oficina foi um espaço reconfortante no qual 108 mulheres empreendedoras compartilharam uma visão singular: o poder transformador de acreditar em si mesmo. Esta cooperação é uma prova do que podemos alcançar juntos, demonstrando a magia das competências vitais para o sucesso e moldando um futuro mais forte para todos." Gina Diez Barroso, Fundadora e Presidente da Dalia Empower.

