The Bicester Collection anuncia las finalistas del Premio Unlock Her Future™ 2024 LATAM Edition.

El concurso de start-ups para mujeres emprendedoras con impacto positivo en América Latina recibió más de 950 candidatas de 20 países.

LONDRES y CIUDAD DE MÉXICO, 3 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- The Bicester Collection se enorgullece de presentar a las finalistas del Premio Unlock Her Future 2024 LATAM Edition, piedra angular de su programa filantrópico DO GOOD.

En colaboración con el Tecnológico de Monterrey y Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, la edición 2024 premia a mujeres emprendedoras sociales de toda América Latina, sin importar su edad, que posean ideas inspiradoras en etapas tempranas (menos de tres años de operación) que impulsen un impacto social, cultural o ambiental positivo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de la ONU).

De un destacado grupo de 954 candidatas que encarnan el impulso emprendedor de la región LATAM, 108 semifinalistas fueron elegidas para participar en un taller virtual diseñado para cultivar la resiliencia de las mujeres emprendedoras, dirigido por Dalia Empower.

Un Comité Internacional de Selección evaluó rigurosamente a todos los semifinalistas para identificar a los ocho finalistas que ahora pasarán a la siguiente fase del concurso:

Andrea Nunes, Venezuela

AGUA LIMPIA FÁCIL: Proporciona agua potable a comunidades latinoamericanas mediante sistemas de purificación solar, promoviendo la salud, el desarrollo local y la preservación del medio ambiente.

Annie Rosas, México

BLUEKALI: Una empresa social que utiliza la tecnología para limpiar océanos y ríos, abordando los retos de la recogida de material vegetal reciclado y mejorando los puestos de trabajo de los pepenadores.

Florencia Sosa, Argentina

ANDINA: Empodera a las mujeres que trabajan la lana de vicuña en la Puna de Catamarca, combinando técnicas artesanales ancestrales con tecnología moderna. Cada pieza cuenta una historia, potenciada a través de la Web 3.0, una empresa de triple impacto que reinvierte los beneficios en la formación de la comunidad.

Gabriela de Sá, Brasil

COLORAR: Una aplicación móvil de apoyo a las mujeres de Brasil y América Latina que se enfrentan a la violencia doméstica, que ofrece asistencia integral desde la denuncia hasta la educación, pasando por la consecución de la independencia económica.

Leydi Cruz, Bolivia

AGRIMET: Ayuda a la resiliencia climática de los pequeños agricultores a través de un servicio especializado de suscripción de datos y consultoría, que les permite mejorar sus prácticas agrícolas en la gestión del riego y generar mayores rendimientos.

Shirley Matos, Panamá

INFONIMADOS: Transforma la educación en una experiencia entretenida mediante la creación de contenidos animados para personas de todas las edades, tendiendo un puente entre el aprendizaje y el entretenimiento.

Thamires Pontes, Brasil

PHYCOLABS: Desarrolla productos y tecnologías, aprovechando el potencial de las algas como alternativa para sustituir los materiales petroquímicos.

Valentina Agudelo, Colombia

SALVA SALUD: Desarrolla dispositivos portátiles con IA para analizar el tejido mamario, ayudando a detectar precozmente el cáncer de mama y haciéndolo accesible a mujeres de zonas remotas.

Los ocho finalistas se embarcarán ahora en una aceleradora intensiva de habilidades con el Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México antes de viajar a Sao Paulo para presentar sus start-ups ante un panel de distinguidos jueces, entre los que se encuentran: Elena Foguet, Directora de Negocios de The Bicester Collection; Maria-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; Gilda Perez-Alvarado, Chief Strategy Officer y CEO Orient Express de Accor S.A; Mireya Cisneros, filántropa y empresaria; Paola Rojas, periodista y presentadora de noticias de televisión; y Luiza Helena Trajano, Presidenta del Consejo de Magazine Luiza.

Las ganadoras del Premio Unlock Her Future 2024 LATAM Edition se darán a conocer en una gala de entrega de premios que se celebrará el 18 de junio en Las Rozas Village y en la ciudad de Madrid, con el apoyo de la Comunidad de Madrid.

Cada ganadora recibirá una subvención de hasta 100.000 dólares, acompañada de un programa de tutoría de expertos y educación continua para fomentar sus habilidades empresariales y acelerar el éxito del lanzamiento y crecimiento de sus nuevas empresas. El programa se presenta con el generoso apoyo del Grupo Financiero Banorte y Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez.

"Las finalistas del Premio Unlock Her Future 2024 Edición LATAM representan la vibrante diversidad y el espíritu innovador de América Latina. Sus talentos excepcionales e ideas innovadoras para impulsar el impacto positivo en sus comunidades y más allá hablan del potencial sin explotar y el ingenio en la región y son testimonio de por qué es imperativo invertir en las mujeres. Para nosotros, todas son ganadoras". Chantal Khoueiry, Directora de Cultura de The Bicester Collection.

"Dalia Empower se enorgullece de colaborar con el Premio Unlock Her Future, apoyando el talento inspirador de las emprendedoras de toda la región. Nuestro reciente taller fue un espacio reconfortante en el que 108 emprendedoras compartieron una visión singular: el poder transformador de creer en uno mismo. Esta colaboración es un testimonio de lo que podemos lograr juntos, demostrando la magia de las habilidades vitales para el éxito y dando forma a un futuro más fuerte para todos." Gina Diez Barroso, fundadora y presidenta de Dalia Empower.

To learn more about the prize, visit www.UnlockHerFuturePrize.com

#DoGood #UnlockHerFuture#TheBicesterCollection

Sobre The Bicester Collection

The Bicester Collection es una familia de 11 destinos de compras distintivos en Europa y China definidos por experiencias extraordinarias a la vez que ofrecen un valor notable. La Colección, creada y gestionada por Value Retail, reúne a los clientes más exigentes y a las marcas más conocidas del mundo, a menudo por primera vez, en un viaje de descubrimiento. Los Villages están situados cerca de algunas de las ciudades más célebres de Europa y China: Londres, París, Milán, Barcelona, Madrid, Dublín, Bruselas, Múnich, Fráncfort, Shanghái y Suzhou. Con más de 1.300 boutiques, The Bicester Collection ofrece a sus visitantes una selección en constante evolución de marcas de moda y estilo de vida, restaurantes de fama mundial, emocionantes pop-ups e imaginativas instalaciones artísticas durante todo el año. Durante más de un cuarto de siglo desde su fundación, la misión de The Bicester Collection ha sido mejorar la vida de los demás, desde las comunidades a las que sirve hasta sus huéspedes, socios de marca y su gente. A través de su programa DO GOOD, The Bicester Collection se propone impulsar un cambio social sostenible en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, centrándose en desbloquear el futuro de las mujeres y los niños, nazcan donde nazcan. Más información en TheBicesterCollection.com

CONTACTO DE PRENSA

Julia Rodríguez - PR Manager

Grupo LBN

[email protected]

55 7224 2681

FUENTE Unlock Her Future / The Bicester Collection