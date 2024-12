TheLotter: a Mágica da Mega Millions - seu Jackpot festivo de 5.04 R$ bilhões está esperando, Brasil!

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Mega Millions, a popular loteria americana, está adicionando emoção às festas oferecendo um jackpot estimado em 5.04 R$ bilhões (US$ 825 milhões) no seu próximo sorteio na sexta-feira, 20 de dezembro de 2024.

Este enorme prêmio prepara o terreno para um final emocionante de 2024. Os brasileiros que gostam de loteria no Brasil, que conhecem a Mega Sena e o famoso sorteio da véspera do Ano Novo, Mega da Virada, agora podem se arriscar a ganhar incríveis prêmios da loteria americana. Eles podem comprar bilhetes oficiais da Mega Millions na TheLotter, o serviço de compra de loteria online líder no mundo.

"Isto não é apenas uma loteria – é um bilhete para `possibilidades extraordinárias!" diz Boaz Brindt, Diretor de Marketing da TheLotter. "Estamos trazendo a loteria mais excitante do mundo diretamente para a porta dos brasileiros."

Brasileiros estão correndo para garantir bilhetes oficiais online para a Mega Millions dos EUA

Para ter uma chance de ganhar grandes prêmios de loteria, os brasileiros podem se inscrever na TheLotter, selecionar seus números favoritos para o próximo sorteio da Mega Millions e confirmar o seu pedido. Os representantes da TheLotter comprarão bilhetes oficiais em nome dos clientes. Assim que os resultados do sorteio são anunciados, a TheLotter notifica os ganhadores, garantindo que eles recebam 100% de seus ganhos, após a dedução dos impostos, sem comissão.

O processo todo na TheLotter é simples, seguro, e confiável.

Os brasileiros que gostam de loteria devem se apressar e comprar seus bilhetes da Mega Millions na TheLotter.

Para obter mais informações sobre a TheLotter, entre no site da empresa em thelotter.com/pt/.

Sobre a TheLotter:

A TheLotter é um serviço online de mensageiro de loteria que proporciona aos clientes a chance de participar dos maiores sorteios de loteria, adquirindo bilhetes oficiais, independentemente de onde estejam no mundo. Como líder do setor de loterias online desde 2002, a TheLotter estabeleceu-se como referência, destacando-se por sua reputação impecável e atendimento ao cliente profissional, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Lotto Direct Limited está operando Thelotter.com. Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência da licença MGA/CRP/402/2017. Somente maiores de 18 anos. O jogo pode ser prejudicial se não for controlado. Para mais informações, visite https://www.rgf.org.mt/ .

