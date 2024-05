Thetan World Lança Evento Airdrop: Conjunto de Prêmios de US$ 10.000

Para impulsionar o lançamento da Thetan World Opening Collection, a Thetan World anuncia um evento Airdrop em 22 de maio de 2024 com um prêmio total de até US$ 10.000. É esperado que o evento atraia muita atenção de investidores e novos usuários que ingressam na Thetan World. Neste evento, até 800 pessoas terão a chance de serem premiadas!

CIDADE DE HO CHI MINH, Vietnã, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Thetan World é uma plataforma de jogos eletrônicos Web3 desenvolvida pela Wolffun Game, o estúdio por trás do sucesso do jogo, Thetan Arena. Com base neste sucesso, a Wolffun lançou a Thetan World para expandir o mundo GameFi. Com Thetan Gate, a Wolffun Game visa oferecer ferramentas de gestão para investidores e orientar novos usuários para o mundo blockchain, sobretudo o mecanismo Play-to-earn.

Após uma série de eventos cativantes que atraíram imensa atenção da comunidade GameFi e dos investidores, incluindo o evento de pré-registro e o evento de montagem do NFT 2.0, a Thetan World anunciou oficialmente seu evento Airdrop em seu site oficial. Este evento promissor apresenta um notável prêmio de US$ 10.000, distribuído entre 800 felizes vencedores. Para se tornar um destes sortudos vencedores, participe deste evento Airdrop ao seguir etapas simples:

1. Acesse: https://thetanworld.page.link/JNPe

2. Complete as missões para ganhar o prêmio:

Participe da comunidade Thetan World Discord

Siga a Thetan World no X (Twitter)

Participe da comunidade Thetan World Telegram

Verifique o endereço da sua carteira com a compra da Thetan Box.

*A lista de endereços da carteira é atualizada automaticamente a cada 12 horas. Se você não conseguir verificar naquele momento, volte 12 horas depois.

3. Conclua missões e interaja com as postagens sociais da Thetan World para se manter atualizado sobre o evento.

Para se qualificar para o evento Airdrop, os usuários devem possuir pelo menos um Blank NFT. Estes NFTs podem ser adquiridos na Thetan World por um preço a partir de US$ 9,99. Isto representa uma oportunidade excepcional para os jogadores possuírem um NFT valioso com potencial de investimento significativo, essencialmente a um custo insignificante. O que torna este evento especial é que cada participante pode ter a chance de ganhar US$ 12,50.

A venda pública da coleção NFT de abertura mundial da Thetan será em 15 de maio de 2024. Com cada Thetan Box comprada, os usuários irão receber um Blank NFT.

Obviamente, Thetan World está abrindo caminho para que uma ampla gama de usuários se una a este ecossistema e veja o potencial do projeto.

O projeto da Thetan World é desenvolvido pela Wolffun Game, o estúdio por trás do sucesso da Thetan Arena. Portanto, embora o projeto tenha sido lançado em março deste ano, já recebeu incentivo da comunidade. Atualmente, o estúdio está trabalhando arduamente para trazer recursos mais marcantes e garantir a melhor experiência aos usuários. A Thetan World ainda está em seus estágios iniciais, contudo, este projeto atraiu a atenção de muitos parceiros bem conhecidos, KOLs e KOCs. Significativamente, o projeto conquistou o apoio de duas comunidades de jogos proeminentes, KGen e Tier One.

Plataformas como Thetan World estão revolucionando o cenário da GameFi, capacitando os jogadores não apenas a desfrutar de experiências de jogo de alta qualidade, mas também a obter renda adicional com sua paixão. Como consequência, este modelo está se tornando mais popular e possui um potencial imenso. Para apoiar este crescimento, a Thetan World lançou o evento Airdrop de US$ 10.000, oferecendo aos jogadores a oportunidade de se tornarem o futuro da GameFi. Faça parte da Thetan World agora!

Saiba mais sobre a Thetan World aqui:

Link do artigo : https://thetanworld.page.link/ygMR

: https://thetanworld.page.link/ygMR X (Twitter) : https://thetanworld.page.link/srDt

: https://thetanworld.page.link/srDt Discordância : https://thetanworld.page.link/N2Q7

: https://thetanworld.page.link/N2Q7 Telegrama: https://thetanworld.page.link/EMRJ

