Thiago Liska assume como Gerente Geral da Sysmex para a América Latina

Nova liderança chega para fortalecer relações com clientes, distribuidores e parceiros estratégicos

SÃO PAULO, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Sysmex, líder global em soluções para diagnóstico laboratorial, anuncia Thiago Liska como novo Gerente Geral para a América Latina. O executivo passa a liderar as equipes de Vendas, Marketing de Produto e Marketing & Comunicação no Brasil e na região.

A nomeação acontece em um momento relevante para a operação da empresa. A recente renovação da parceria global com a Roche e a evolução da rede de distribuição ampliam o papel da América Latina na estratégia da companhia.

Thiago Liska, novo Gerente Geral da Sysmex para a América Latina

Com mais de 20 anos de carreira, Liska construiu sua trajetória em posições de liderança comercial e desenvolvimento de negócios. Atuou em empresas como Unilever, Credit Suisse, Whirlpool, Dasa e Viveo.

Mais recentemente, como Diretor Geral de Diagnósticos na Viveo, liderou a criação da Prevena, uma das maiores distribuidoras de IVD da América Latina, integrando seis empresas em uma única operação com faturamento na casa das centenas de milhões de reais e crescimento sustentado de dois dígitos.

O executivo também traz experiência na atuação com fabricantes globais, distribuidores regionais e parceiros estratégicos, um ponto central para a dinâmica do setor de diagnóstico na região.

"A América Latina tem um potencial enorme, mas também uma complexidade grande. O crescimento não vem só de estratégia, vem da capacidade de conectar mercados, alinhar agendas e transformar essa complexidade em execução", afirma Liska.

Na Sysmex, assume a responsabilidade de estruturar uma abordagem mais consistente para o mercado, alinhando diferentes frentes comerciais e fortalecendo a presença da marca. Entre as prioridades está consolidar e ampliar a liderança em hematologia e urinálise ao mesmo tempo em que avança em novas frentes do portfólio.

"A meta é que a Sysmex continue sendo reconhecida pelo que sempre nos trouxe até aqui: qualidade em alto padrão e relações de confiança. Não é só sobre produto, é sobre estar do outro lado da mesa como um parceiro de longo prazo que entende o negócio e os objetivos de clientes e distribuidores", conclui.

Sobre a Sysmex

A combinação de métodos de teste inovadores da Sysmex com suas soluções em hematologia, hemostasia, urinálise, citometria de fluxo e informática está transformando o futuro da saúde e contribuindo para vidas mais saudáveis. Como afiliada da Sysmex Corporation, com sede em Kobe, no Japão – líder global reconhecida por otimizar a eficiência, as operações e o desempenho financeiro de laboratórios clínicos –, a Sysmex oferece produtos do setor de diagnóstico que fornecem a pacientes e profissionais de saúde informações confiáveis para decisões mais seguras. A revista Forbes nomeou a Sysmex como uma das empresas mais inovadoras na categoria de equipamentos e serviços de saúde, e o "Center for Companies That Care" incluiu a Sysmex nos EUA em sua lista de honra. Saiba mais sobre a Sysmex em www.sysmex.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960598/SYSMEX_BRASIL_5033533_Release_Liska.jpg

FONTE Sysmex Brasil