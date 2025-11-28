TJBA avança na transformação digital e integra a plataforma MinutaIA de forma institucional

BAHIA, Brasil, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) lançou, no dia 17 de novembro, o ElosIA Minuta, desenvolvido dentro da plataforma do MinutaIA, como o seu sistema oficial de inteligência artificial. A ferramenta, desenvolvida pela startup jAI, chega para atuar como suporte operacional à atividade intelectual de magistrados e servidores com a premissa de uso ético e responsável da IA no Poder Judiciário.

Tecnologia e Precisão Fática

Evento de lançamento do ElosIA Minuta no TJBA

Diferente de sistemas genéricos, o ElosIA Minuta utiliza uma metodologia proprietária focada na "precisão fática", desenhada para mitigar alucinações (geração de informações falsas). Caio Perona, CEO da jAI, ressaltou durante o lançamento que a tecnologia, embora utilize os modelos mais avançados de 2025, não dispensa a revisão humana. "Ainda que ele acerte cem vezes, nós não podemos deixar de revisar a centésima primeira", pontuou Perona, enfatizando a segurança jurídica.

Ao contrária dos sistemas que buscam automatizar o julgamento, o MinutaIA foi desenhado para facilitar que o magistrado transponha para o texto o seu próprio entendimento jurídico. A ferramenta atua na leitura e estruturação dos dados processuais, permitindo que o juiz ou servidor direcione o raciocínio. O sistema, então, elabora a minuta baseada estritamente nos parâmetros e no estilo definidos pelo usuário, garantindo que a decisão reflita a convicção do julgador, e não um padrão algorítmico genérico.

Adoção Responsável

A implementação segue diretrizes rígidas de ética e transparência, prevendo formação continuada para todos os usuários, garantindo que a implementação no TJBA ocorre em consonância com as diretrizes de ética e transparência preconizadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O modelo de funcionamento adotado pelo Tribunal enfatiza que a instrução parte do humano e a validação final é prerrogativa indelegável do humano.

Com essa iniciativa, o TJBA inaugura uma nova fase na prestação jurisdicional, reafirmando o compromisso de que a celeridade proporcionada pela inovação caminhe lado a lado com a segurança jurídica, servindo como alavanca para a eficiência sem jamais substituir a sensibilidade e a responsabilidade do magistrado.

