Torneio Moveer promete agitar o mês de setembro

Inscrições para o evento, que promete ser um destaque no calendário esportivo de São Paulo, esgotaram em impressionantes 2 minutos

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O II Festival Moveer de Beach Tennis é um dos mais aguardados do calendário esportivo de São Paulo. A competição ocorrerá nos dias 28 e 29 de setembro na Arena Bosque e será parte integrante de um programa mais amplo de bem-estar, saúde e incentivo ao esporte, promovido pela plataforma Moveer. Em apenas dois minutos, 330 atletas amadores já se inscreveram, fazendo com que entre para a história antes mesmo de começar.

"O sucesso nas inscrições, esgotadas em apenas 2 minutos, reflete o crescimento exponencial do Beach Tennis no Brasil e a força da nossa plataforma em mobilizar a comunidade para a prática esportiva", comemora Julie Lamac, sócia da Moveer e uma das organizadoras do torneio, ao lado da cofundadora Marta Albuquerque. "Estamos empolgadas em proporcionar uma experiência inesquecível tanto para os atletas quanto para o público, com atividades que vão além da competição em si", destacando que atletas inscritos no torneio receberão kits diferenciados e terão a chance de competir por prêmios incríveis, mantendo o padrão de excelência dos eventos assinados pela Moveer.

Um dos destaques do Torneio Moveer é a entrada gratuita para o público, que poderá assistir de perto as partidas, tornando o evento acessível para todos os amantes do esporte. "Queremos que o Torneio Moveer seja uma verdadeira festa do Beach Tennis, com a participação de todos para assistir, torcer, aprender e jogar", afirma Julie Lamac.

O Torneio Moveer transcende a ideia de uma simples competição acirrada entre atletas amadores, configurando-se como um evento vibrante, repleto de atividades projetadas para engajar e inspirar o público participante. O II Festival Moveer de Beach Tennis se destaca como um dos maiores eventos de bem-estar e esporte do Brasil, oferecendo uma programação que vai além das quadras. As clínicas, voltadas para diferentes níveis de habilidade, desde iniciantes até atletas experientes, abrangem também crianças e pessoas com deficiência. Essa abordagem reforça o compromisso da Moveer com a inclusão e o acesso universal ao esporte. As clínicas são pagas e proporcionam uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento para todos os participantes.

O evento terá início no dia 19 de setembro, em grande estilo, com um coquetel exclusivo no espaço Faena, em São Paulo. Em seguida, especialistas renomados conduzirão palestras focadas em saúde, performance e qualidade de vida. Esta será uma oportunidade única para os participantes aprenderem com figuras de destaque no campo do bem-estar e da alta performance esportiva. Entre os palestrantes estão Marcio Atalla, especialista em qualidade de vida; Satyanatha, mestre em meditação e mindfulness; Sophia Chow, referência no Beach Tennis; Luiz Mattar, ex-tenista profissional; e Pedro Zannoni, expert em desenvolvimento pessoal. Essas atividades prometem transformar a abordagem dos atletas em relação à saúde e performance.

A programação continua no dia 27 de setembro, com as clínicas de Beach Tennis, ministradas por especialistas e atletas de renome no cenário mundial e nacional. As aulas serão acessíveis a todos os níveis de habilidade, desde iniciantes até categorias inclusivas, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os participantes. Entre os grandes nomes do esporte presentes estão Sofia Chow, Alessandro Buccelli, Paty Diaz, Veronica Casadei, Rafa Miiller, Samanta Barijhan, Rodrigo Moreira, Alex Blumenberg, Estefano Dallanese e Marcus Ferreira. "Nosso objetivo é oferecer uma experiência única, repleta de oportunidades de aprendizado e aprimoramento no esporte. As clínicas representam uma chance valiosa de absorver conhecimento de verdadeiros mestres em suas áreas, aplicando-o no cotidiano esportivo e promovendo uma conexão com o bem-estar físico e mental", ressalta Julie Lamac.

Nos dias 28 e 29 de setembro, terá início o torneio nas categorias A, B, C e D, tanto no masculino quanto no feminino. Para encerrar com chave de ouro, no dia 1º de outubro, será realizada uma clínica especial de Pickleball, introduzindo essa nova modalidade esportiva. As vagas para esse dia são limitadas.

Com o torneio, a Moveer.bt se consolida ainda mais como uma plataforma multidisciplinar, com um enfoque interdisciplinar, cujo propósito é auxiliar jogadores de Beach Tennis e amantes do esporte em sua evolução. Para isso, sua equipe é composta por médicos esportivos, coaches de Beach Tennis, psicólogos esportivos, educadores físicos, nutricionistas e fisioterapeutas.

O sucesso do Torneio Moveer também é evidenciado pelo apoio recebido de importantes marcas que acreditam na relevância do esporte e do bem-estar para os brasileiros. Entre os patrocinadores, destacam-se empresas como BTG Pactual, Drogasil, Movida, Sequoia Properties, Mitsubishi, Brizza Arezzo, Even, Ambev, Phytoervas, Giovanna Baby, Corona, KY, Wilson, Liquidz, Grupo Manifarma, Lacoste, entre outros.

"Estamos extremamente felizes com a resposta da comunidade de Beach Tennis e continuamos comprometidas com o incentivo a atividades esportivas para o bem-estar", afirma Julie, destacando que o evento será de altíssima qualidade.

As inscrições ainda estão abertas, mas as vagas são limitadas. Interessados podem se inscrever pelo aplicativo Bora Pro Play, disponível para iOS e Android.

Anote na sua agenda

Esquenta Festival: 19 de setembro

Local: Espaço Even no Faena São Paulo, localizado na Rua Diogo Moreira, 222. Pinheiros(SP). O evento contará com coquetel e talks sobre saúde, bem-estar e performance com renomados especialistas. Vagas limitadas.

Horário: 17h30 às 21h

Clínicas: 27 de setembro

Local: Calçadão Jardim das Perdizes - Av. Nação Madureira, 120 - Jardim das Perdizes, São Paulo. Este espaço será o palco de clínicas ministradas por alguns dos maiores coaches e atletas de Beach Tennis do cenário mundial e nacional, com atividades voltadas para iniciantes, categorias infantil, teen e inclusiva. Vagas limitadas.

Horário: 10h às 20h

Torneio II Festival Moveer de Beach Tennis: 28 e 29 de setembro de 2024

Categorias: A, B, C, D – Feminino e Masculino

Local: Calçadão Jardim das Perdizes - Av. Nação Madureira, 120 - Jardim das Perdizes, São Paulo.

Horário: 08h às 20h

Inscrições: Abertas pelo aplicativo Bora Pro Play

Mais informações: www.moveerbt.com.br

