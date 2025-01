TradeForce se consolida no mercado brasileiro com linha de pilhas e baterias de alta performance

Marca exclusiva do Grupo Sonepar oferece produtos premium de extrema durabilidade e confiabilidade, capazes de garantir entrega de minutos de serviço superior às marcas líderes de mercado no Brasil

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A TradeForce, marca global fundada originalmente na Austrália, com mais de 18 anos de história, consolida sua presença em mais de 20 países, incluindo o Brasil, com a linha premium de pilhas e baterias. Comercializados com exclusividade pelo Grupo Sonepar, por meio das empresas Dimensional, Eletronor e Nortel, os produtos são especialmente concebidos para garantir robustez e segurança às diversas aplicações profissionais e, principalmente, às demandas exigentes da indústria nos mais diferentes mercados internacionais.

Pilhas e baterias TradeForce estão disponíveis em seis modelos

As pilhas e baterias da TradeForce correspondem aos mais altos padrões de qualidade, oferecem performance premium e atendem aos quesitos de sustentabilidade, parte essencial da estratégia de negócio da Sonepar. "Quanto à durabilidade, as pilhas nos modelos AA e AAA, por exemplo, são capazes de entregar, respectivamente, 3.741 e 1.574 minutos de serviço, sempre de forma contínua e prolongada. Esse desempenho é bem superior ao de marcas consideradas líderes e fundamental para garantir a atividade, inclusive de equipamentos de alta precisão, em setores como mineração, papel e celulose, agrícola e alimentício", pontua Juliana Camargo, Coordenadora de Sourcing da Sonepar no Brasil.

Segundo a executiva, todos os produtos fazem parte do portfólio verde do Grupo Sonepar e são homologados por indústrias de todos esses segmentos, porque podem ser utilizados para qualquer trabalho, em qualquer lugar, faça chuva ou faça sol. A linha completa apresenta seis modelos: pilhas alcalinas de 1,5 V nos tamanhos AAA, AA, C e D, disponíveis em cartela com duas unidades; bateria alcalina de 9V, apresentada em cartela com uma unidade; e bateria lítio botão de 3V, em cartela com duas unidades. As pilhas possuem validade de 10 anos e as baterias de 7 anos, e podem ser utilizadas em instrumentação sem fio em geral, lanternas, equipamentos de controle de acesso, controles remotos, periféricos de informática, detectores e sensores, centrais de alarme, balanças de precisão, e diversos equipamentos e aplicações industriais.

Sustentabilidade no DNA TradeForce

A tecnologia de ponta empregada pela TradeForce, aliada ao uso de matérias-primas de alta qualidade, está alinhada aos princípios ESG seguidos pelo Grupo Sonepar globalmente. A linha foi pensada para ser inteiramente sustentável, desde a produção dos produtos, passando pelas embalagens, até o descarte.

"Pensada para mercados exigentes, a linha traz um portfólio com sistema eletroquímico totalmente isento de metais pesados, inclusive de Cádmio, Mercúrio e Chumbo, atendendo integralmente às normas ambientais", acrescenta Juliana. Segundo a executiva, as embalagens são recicláveis e práticas, com o design Easy Open, de fácil abertura, mesmo usando luvas, e sem a necessidade de ferramentas. O Slot Europeu nas embalagens facilita a armazenagem em ambientes industriais, como ganchos, prateleiras e gavetas.

E quando o assunto é logística reversa de pilhas e baterias, a Sonepar mantém práticas sustentáveis. Por meio da parceria com a Green Eletron, assegura que o equivalente ao total de itens distribuídos seja adequadamente recolhido e tratado ao final da vida útil do produto. Desta forma, facilita e incentiva o descarte correto, além de reaproveitar itens recicláveis e evitar que componentes químicos contaminem e gerem riscos ao meio ambiente e à saúde. A TradeForce também possui parceria com a eureciclo, para destinar corretamente o equivalente a todos os resíduos das embalagens, garantindo que sejam reciclados e reaproveitados da melhor forma possível.

Sobre a Sonepar:

A Sonepar é uma empresa familiar líder global na distribuição B2B de materiais elétricos, soluções e serviços relacionados, com 45 mil colaboradores no mundo e que atua por meio de 100 empresas em 40 países. Em 2023, o Grupo registrou € 33,3 bilhões em vendas. No Brasil, iniciou suas operações em 2001 e também se tornou líder, resultado de diversas aquisições e fusões de empresas no território nacional. Hoje, a Sonepar atua no país por meio de três companhias: Nortel, líder nacional em MRO; Dimensional, especialista em material elétrico, automação e EPI; e Eletronor, distribuidora Rockwell Automation na região Sul. As empresas do Grupo Sonepar no Brasil fornecem uma linha completa de produtos e soluções em materiais elétricos, infraestrutura, EPIs, ferramentas, fios e cabos, automação, iluminação e datacom, desenvolvidos pelos principais fabricantes do mercado, através de 79 filiais, oito centros de distribuição e mais de 2.100 colaboradores, comercializando seus produtos via televendas, lojas de varejo, lojas In Company, vendedores externos e plataformas digitais. Mais informações em www.sonepar.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594732/TradeForce.jpg

FONTE TradeForce