HOUSTON e MIAMI, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A TransNetwork , uma plataforma de infraestrutura de pagamentos B2B para transferência instantânea de dinheiro nas Américas, anunciou a aquisição da Inswitch , fornecedora de tecnologia financeira incorporada. Esta aquisição estratégica combina a rede de pagamentos da TransNetwork e as capacidades de transferência instantânea de dinheiro com as soluções de tecnologia financeira da Inswitch oferecidas por meio de uma plataforma central baseada em API. A transação acelerará o desenvolvimento da suíte de produtos digitais da TransNetwork para pagamentos transfronteiriços na América Latina.

TransNetwork adquire a Inswitch para liderar o futuro dos pagamentos internacionais e serviços bancários digitais na América Latina

Juntas, a TransNetwork e a Inswitch oferecerão uma variedade de produtos de tecnologia financeira para empresas e seus usuários finais. O portfólio de produtos combinados da empresa incluirão carteiras digitais "white Label", pagamentos transfronteiriços e nacionais, emissão e processamento completo de cartões de crédito e débito físicos e digitais, e uma extensa rede de pagamento e recebimento que inclui bancos, adquirência de cartões, dinheiro, carteiras, entre outros recursos. A missão comum da TransNetwork e da Inswitch é digitalizar os pagamentos transfronteiriços e a provisão de serviços financeiros na América Latina. Isso inclui facilitar a transição do dinheiro para serviços financeiros digitais em primeiro lugar e proporcionar acesso a serviços financeiros seguros e convenientes em tempo real em diversos países do mundo.

Alavancando a tecnologia e a expertise regional da Inswitch, a TransNetwork aprimorará suas capacidades de envio e recebimento de dinheiro e oferecerá produtos digitais inovadores para aprimorar sua proposta de valor para seus parceiros e clientes. "Com a aquisição da Inswitch, nós da TransNetwork estamos dando um passo importante rumo à transformação da indústria de pagamentos instantâneos transfronteiriços, aprimorando nossa plataforma de processamento de pagamentos por meio de produtos digitais e capacidades inovadoras. Nosso objetivo é fortalecer nossa oferta de produtos e fornecer aos nossos clientes soluções de pagamento digital rápidas, seguras e convenientes para suas necessidades B2B2C transfronteiriças," disse Jorge Raull, Fundador e CEO da TransNetwork. "Esperamos trabalhar com Ronald Alvarenga e a equipe da Inswitch para introduzir essas novas ofertas emocionantes nos próximos meses," acrescentou Jorge Raull.

Com esta aquisição, a Inswitch está bem posicionada para estender sua cobertura regulatória e de pagamentos aos seus clientes atuais e novos. Além disso, a parceria da Inswitch com a TransNetwork permitirá que ela entregue sua tecnologia avançada e sua suíte completa de produtos e serviços financeiros nos Estados Unidos. "Com esta aquisição, a Inswitch se torna um pilar estratégico para fortalecer e expandir o negócio da TransNetwork nos Estados Unidos e na América Latina. Como resultado da transação com Jorge Raull e a TransNetwork, nosso arcabouço regulatório e nossos serviços de pagamento continuarão a se expandir por toda a região. Juntos, acreditamos que estamos prontos para nos tornarmos um dos "players" mais versáteis nas Américas e oferecer aos clientes uma plataforma excepcional de serviços financeiros," disse Ronald Alvarenga, CEO da Inswitch.

Sobre a Inswitch

A Inswitch é um provedor global de tecnologia financeira incorporada, atendendo a empresas e organizações para o rápido desenvolvimento de seus próprios serviços financeiros digitais. Com a plataforma Fintech-as-a-Service baseada em API da Inswitch, qualquer empresa pode selecionar a melhor solução financeira para suas necessidades específicas. Tudo isso é alcançado por meio de uma estratégia de comercialização rápida e sem atritos, aproveitando a rede global da Inswitch para operações em dinheiro, bancos, cartões de crédito/débito, emissão e pagamentos. Para obter mais informações, visite www.inswitch.com .

Sobre a TransNetwork

A TransNetwork fornece acesso a uma rede multinacional que suporta vários casos de uso para bancos, operadores de transferência de dinheiro, provedores de pagamento e empresas de tecnologia financeira. Para obter mais informações, visite www.transnetwork.com .

