TRAX Analytics se expande para o México em uma parceria estratégica com a Comnet

Revolucionando o mercado de zeladoria no México e na América Central com a tecnologia IoT de ponta

ALPHARETTA, Geórgia, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- TRAX Analytics tem o prazer de anunciar uma parceria estratégica com a Comnet, uma renomada integradora de tecnologia especializada em soluções de telecomunicações nacionais e internacionais. Esta colaboração é um marco significativo, pois a TRAX Analytics expande seu inovador conjunto de soluções de zeladoria para o México e a América Central. Esta parceria pretende transformar o mercado de zeladoria, aproveitando a tecnologia IoT avançada para criar os procedimentos de zeladoria mais eficientes e eficazes.

Esta parceria introduzirá as soluções de zeladoria da TRAX Analytics no mercado de zeladoria do México e da América Central, integrando a tecnologia IoT de última geração para aprimorar os padrões de gerenciamento de instalações. Ao aproveitar a extensa rede, as habilidades de integração e o suporte técnico superior da Comnet, a colaboração garante implantação escalável e prestação de serviços superiores, prometendo melhorias significativas nas operações de banheiro e limpeza geral.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Comnet para trazer nossos inovadores sistemas inteligentes de banheiro para o México e a América Central. Essa colaboração representa um passo significativo em nossa missão de revolucionar o mercado de zeladoria com a tecnologia IoT globalmente", diz Patrick Trevino, vice-presidente executivo da TRAX Analytics.

"Nossa parceria com a TRAX Analytics é um testemunho do nosso compromisso com a inovação e a excelência. Ao combinar nossa experiência, pretendemos transformar os padrões de gerenciamento de instalações e oferecer um serviço excepcional aos nossos clientes ", diz Mario Acosta, Diretor Administrativo.

Essa parceria revolucionará a indústria de zeladoria no México e na América Central, estabelecendo novos padrões de limpeza e eficiência por meio da tecnologia IoT avançada.

Os clientes se beneficiarão de serviços aprimorados, maior eficiência e integração de tecnologia de ponta em seus procedimentos de zeladoria.

A parceria oferece um crescimento significativo dos negócios, expansão do mercado e reforça a liderança tecnológica da TRAX Analytics e da Comnet.

Para obter mais informações, visite site da TRAX Analytics e site da Comnet.

Sobre a TRAX Analytics:

A TRAX Analytics é a principal fornecedora de soluções orientadas por dados para gerenciamento de zeladoria e banheiros. Nosso conjunto de soluções de zeladoria transforma a maneira como as instalações gerenciam a limpeza, aproveitando dados e tecnologia de ponta para criar os procedimentos de zeladoria mais eficientes. As soluções da TRAX são encontradas em grandes e pequenas instalações e apoiam provedores de gerenciamento de instalações em todo o país.

Sobre a Comnet:

A Comnet é uma importante empresa mexicana especializada no desenvolvimento de soluções nacionais e internacionais. Temos a capacidade de integrar infraestrutura e serviços que atendam às necessidades específicas de nossos clientes, automatizando processos de negócios por meio de várias tecnologias baseadas em redes e casos de uso de IoT.

