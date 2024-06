Trinasolar divulga relatório de sustentabilidade para 2023, detalhando seu compromisso, ações e conquistas em direção a um mundo mais sustentável

CHANGZHOU, China, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Trinasolar, líder global em soluções FV e de armazenamento de energia inteligentes, divulgou recentemente seu Relatório de Sustentabilidade de 2023, refletindo o importante progresso e a evolução dos marcos que envolvem o compromisso da Trinasolar em se tornar uma empresa mais sustentável. Sendo uma empresa com a missão de oferecer Energia Solar para Todos, este relatório de 2023 contém mais informações sobre a gestão da sustentabilidade e o desempenho dos compromissos da Trinasolar para atender às prioridades ambientais, sociais e de governança (ESG), ao mesmo tempo em que agrega valor de longo prazo para os acionistas da Trinasolar, com o incrível crescimento dos negócios registrado no ano passado.

"À medida que o mundo avança constantemente em direção a um futuro sustentável, a energia limpa e a inovação ambiental se tornaram fatores essenciais para moldar o mundo do futuro. Diante dessa tendência mundial, a Trinasolar está liderando o caminho da revolução energética global com inovações tecnológicas e estratégias de desenvolvimento sustentável. Utilizamos produtos de tecnologia sustentável para promover o desenvolvimento global de baixo carbono e nos unimos aos nossos parceiros internacionais para criar um novo e belo mundo com emissões líquidas zero. A empresa vem aplicando seis estratégias principais de "inovação, branding, globalização, plataformização, intelectualização e sinergia entre indústria e finanças" para liderar o desenvolvimento do setor. Gao Jifan, presidente e CEO da Trinasolar, escreveu em seu discurso de abertura do relatório.

Como pioneira na adoção da gestão do desenvolvimento sustentável no setor fotovoltaico (FV), a Trinasolar formou uma estrutura madura de governança e gestão de cima para baixo. Nos últimos anos, ela integrou ainda mais a ESG ao processo de tomada de decisões e às operações diárias. Partindo de sua visão e missão, foram gradualmente formalizadas metas mais sustentáveis e ambiciosas - reforçadas por uma base sólida de governança ESG - que orientarão o futuro da estratégia de sustentabilidade da Trinasolar.

Durante o período do relatório de 2023, a Trinasolar recebeu vários prêmios e reconhecimentos por seu excelente desempenho em ESG e sustentabilidade, incluindo o Forbes China Top 50 Innovative Enterprises de 2023, o Bloomberg Green ESG 50 de 2023, etc. Além disso, a Trinasolar aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas, comprometendo-se a cumprir normas de sustentabilidade mais internacionais e mais elevadas.

"Quanto ao futuro, a Trinasolar se manterá fiel à missão corporativa de "Energia solar para todos". Faremos todos os esforços para sermos líderes globais em soluções inteligentes de energia solar e armazenamento e trabalharemos juntos para construir e adotar o desenvolvimento de alta qualidade do setor fotovoltaico, contribuindo para um futuro de baixo carbono, alta eficiência e sustentabilidade."

Para saber mais sobre ESG na Trinasolar, visite https://www.trinasolar.com/en-glb/our-company/sustainability

