Trinasolar é nomeada "2024 Top Performer" pelo 10º ano consecutivo

Os módulos Vertex N estão entre os produtos altamente reconhecidos nesse ranking de lídres do setor

CHANGZHOU, China, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Trinasolar foi novamente reconhecida como "Top Performer" em quase todas as categorias entre os fabricantes mundiais de módulos fotovoltaicos pelo Kiwa PV Evolution Labs (Kiwa PVEL), um laboratório de testes de confiabilidade independente, em seu 2024 PV Module Reliability Scorecard, marcando a 10ª cobiçada nomeação de "Top Performer" para a Trinasolar. A Trinasolar recebeu o reconhecimento pelo excelente desempenho de seus módulos Vertex N, especialmente o módulo da série Vertex N 720W. A empresa continua sendo uma das duas líderes por anos consecutivos, recebendo esse prêmio mais vezes do que qualquer outro fabricante de módulos fotovoltaicos.

A Kiwa PVEL publica anualmente o PV Module Reliability Scorecard (Ranking de Confiabilidade de Módulos Fotovoltaicos), fornecendo dados e pesquisas abrangentes. Os testes detalhados ajudam os compradores a reduzirem os riscos e a identificarem os fabricantes que oferecem um sistema com melhor desempenho. Os módulos de teste da Trinasolar, incluindo os módulos do tipo p e n, tiveram um desempenho excepcional no Production Qualification Program (Programa de Qualificação da Produção) da Kiwa PVEL. Esses resultados possibilitam que desenvolvedores, financiadores e proprietários de ativos façam aquisições e investimentos em energia solar com base em dados.

O módulo da série Vertex N 720W, um dos destaques da família Vertex da Trinasolar, obteve o melhor desempenho em todos os sete testes - apenas três outros modelos dos 380 módulos testados têm esse reconhecimento. Esse módulo combina a tecnologia i-TOPCon Advanced e a tecnologia de 210 mm, oferecendo aos clientes maior saída de potência, maior eficiência, maior bifacialidade e menor degradação. A ampla compatibilidade do módulo com rastreadores proporciona flexibilidade ideal em projetos de grande porte, mesmo nos terrenos mais complexos.

As soluções baseadas em cenários do tipo 210mm n- da Trinasolar, incluindo os módulos da série Vertex N 720W, os módulos da série Vertex N 625W e os módulos Vertex S+ 455W, são adaptadas para operar em várias configurações com custos BOS e LCOE mais baixos que maximizam o valor para o cliente.

A Trinasolar está imensamente orgulhosa por ter recebido o prêmio Top Performer da Kiwa PVEL pelo 10º ano consecutivo, um recorde", disse Cao Yunduan, diretor de branding e marketing da Trinasolar. "O reconhecimento é uma prova de nosso compromisso de fornecer aos clientes módulos fotovoltaicos da mais alta qualidade e com o melhor desempenho para agregar mais valor ao projeto. Continuaremos a praticar nossa missão 'Energia Solar para Todos' no futuro."

"Parabéns à Trinasolar por ter sido reconhecida como 'Top Performer' em todas as categorias de teste", disse Tristan Erion-Lorico, vice-presidente de vendas e marketing da Kiwa PVEL. "Em particular, aplaudimos o excelente desempenho do módulo Vertex N da Trina, que obteve o melhor desempenho em todos os sete testes, o que é um feito extremamente raro e digno de nota."

