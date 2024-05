Tupinambá anuncia rebranding da marca e lança seu novo modelo de negócio

Em seu novo posicionamento, a marca apresenta Tupi como seu novo nome e foco 100% em tecnologia

SÃO PAULO, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Tupinambá, empresa especializada em soluções para veículos elétricos, anuncia rebranding de sua marca, que agora passará a se chamar Tupi. Atrelado a um novo posicionamento e modelo de negócio, a Tupi chega para focar 100% em tecnologia, ainda no setor de mobilidade elétrica.

Nova marca da Tupi

Com o objetivo de simplificar ainda mais a recarga de carros elétricos, a Tupi quer que essa mudança oficialize o novo momento da empresa, que agora passará a ser uma conectora de todo o ecossistema da eletromobilidade por meio de sua tecnologia. A nova marca também busca aproximar ainda mais a Tupi de seus clientes, que estão no centro de toda inovação proposta pela empresa.

Davi Bertoncello, CEO da Tupi, explica que essa nova fase foi planejada. "Já vínhamos amadurecendo essa mudança há aproximadamente um ano, e queríamos atrelar e materializar esse novo momento ao propósito da companhia. Estamos muito focados em entregar ao mercado de mobilidade elétrica o que há de mais tecnológico, conectando ainda mais todo o nosso ecossistema " afirma ele.

Além da mudança de nome, a Tupi promete grandes novidades para os próximos meses, como o lançamento de recursos que irão ajudar a melhorar a experiência dos motoristas de carros elétricos. Um exemplo é a roteirização de viagens, que poderá ser feita no aplicativo de forma simples e intuitiva. O usuário adiciona seu destino, o status da bateria no momento da partida, e o sistema indica pontos no caminho para carregar, caso necessário. Além disso, a companhia está colaborando com grandes marcas no desenvolvimento de novas tecnologias que podem revolucionar o mercado.

Outra questão é a expansão da empresa para outros países. "Já estamos em processo de internacionalização, pois a Tupi já está presente na Argentina e Paraguai. Também estamos conversando com outros países da América Latina, e a simplificação do nome para Tupi vai facilitar muito a comunicação e pronúncia em outras línguas. Queremos levar o Brasil para o mundo, exportar nossa tecnologia, honrar nossas raízes", ressalta Davi.

A Tupi seguirá atuando com dois públicos: quem precisa recarregar seu carro elétrico e quem quer montar uma rede de recarga. Para os primeiros, eles já oferecem o aplicativo de recarga, que integra toda jornada, da busca por uma estação até o pagamento. São mais de 2.800 pontos listados no app Tupi, sendo 600 destes pontos conectados, ou seja, rodando com o software de gestão Tupi Conecta. Todos os carregadores com Tupi Conecta aparecem no app com informações de disponibilidade em tempo real, e os clientes iniciam a carga e pagam pelo app. Já o segundo público é justamente quem precisa do software da empresa, como operadores de rede (CPOs), empresas, locais de destino com estacionamento e frotas.

"Vamos oferecer soluções ainda mais completas ao nosso público e revolucionar cada vez mais esse mercado que só vem crescendo. Queremos desenvolver as soluções para as dores que nossos clientes têm ao longo da jornada de recarga e, consequentemente, nos tornarmos a marca preferida pelos motoristas de carros elétricos.", finaliza o CEO.

Sobre a Tupi Mobilidade

A Tupi Mobilidade surgiu com o propósito de simplificar a recarga de veículos elétricos. Como uma empresa de tecnologia, a Tupi está carregando conexões que nos movem rumo a um amanhã mais verde. Ao todo, já são mais de 2800 pontos de recargas listados no app. Desse número, 600 deles utilizam o software da gestão Tupi Conecta, com informações em tempo real e pagamento facilitado dentro do próprio aplicativo. A Tupi está presente no Brasil e em países como Argentina e Paraguai, que juntos somam mais de 30.000 usuários. Para conhecer mais, acesse: tupimob.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2421159/Tupi__Identidade_visual_originais_de_marca_logomarca_02__1.jpg

FONTE Tupi Mobilidade