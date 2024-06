Tuya Smart anuncia parceria com a Hometree para estabelecer uma nova referência no mercado brasileiro de casas inteligentes

NOVA YORK, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), líder global em serviços de plataforma em nuvem, fez uma parceria com a Hometree Casa Inteligente LTDA, a principal prestadora de serviços de casas inteligentes do Brasil, durante o Tuya Global Developer Summit 2024. Essa colaboração pretende desenvolver em conjunto soluções inteligentes de última geração para toda a residência, revolucionar os espaços tradicionais e oferecer aos usuários brasileiros uma experiência completa de vida inteligente.

Fundada em 2015, a Hometree Casa Inteligente LTDA (doravante, Hometree) é uma das principais empresas de automação residencial do Brasil, especializada em transformar espaços residenciais com suas inovadoras soluções de casa inteligente. A Hometree se concentra na satisfação do cliente e garante que todos os produtos e serviços que oferece são feitos sob medida para aumentar a conveniência, a segurança e a eficiência energética de seus clientes.

Embora a tecnologia de automação residencial no Brasil esteja ficando cada vez mais popular, historicamente o mercado tem dependido muito de soluções cabeadas, que muitas vezes não atendem às expectativas dos proprietários. Para atender às demandas de conveniência, flexibilidade e eficiência dos usuários modernos, a Hometree selecionou criteriosamente as soluções de automação residencial sem fio. Essas soluções oferecem aos usuários uma experiência de vida doméstica inteligente intuitiva e perfeita, graças ao seu processo de instalação descomplicado, à sua natureza não invasiva e à sua alta flexibilidade.

A Hometree desenvolveu um modelo de franquia engenhoso, que conta com 14 agentes excepcionais em 14 regiões do Brasil. Esses agentes passam por um treinamento exaustivo, que abrange técnicas de vendas, atendimento ao cliente, conhecimento do produto e muito mais, garantindo assim o domínio e a eficiência da rede de agentes. Além disso, a Hometree mantém um controle rigoroso sobre o ritmo de expansão de seus agentes para assegurar um crescimento estável e sustentável. Em particular, alguns agentes possuem imóveis próprios ou recursos de construção, fornecendo suporte substancial para a expansão dos negócios da Hometree. Esse modelo inovador de franquia colocou a Hometree na vanguarda do mercado brasileiro de casas inteligentes.

Nos últimos anos, a busca por uma vida de qualidade tem sido cada vez mais comum à medida que a onda de inteligência se espalha. Por ser uma marca visionária, a Hometree tem pleno conhecimento da crescente demanda por residências de ultra-luxo, luxo e alto padrão entre os grupos de alta renda do Brasil. Sendo um dos países mais economicamente vibrantes da América do Sul, o mercado imobiliário de luxo no Brasil vem apresentando um crescimento promissor. De acordo com dados da Brain Inteligência Estratégica, o número de lançamentos de residências de luxo e superluxo no Brasil no primeiro trimestre de 2023 aumentou 39,2% em comparação com o mesmo período de 2022, com uma ampliação de quase 40% no tamanho do mercado.

O crescimento do mercado brasileiro de imóveis de luxo não apenas abriu grandes oportunidades de negócios para as empresas, mas também exigiu um nível mais alto de inteligência e personalização no design de residências. Para atender a essas demandas e aumentar o conforto dos usuários, a Hometree embarcou em uma busca para formar parcerias profundas. Após testes rigorosos de protocolos de conectividade e a colaboração com várias empresas, a Tuya, com seu ecossistema de plataforma robusto e aberto, surgiu como a opção perfeita para as ambições da Hometree. Com isso, as duas partes iniciaram uma colaboração focada no mercado brasileiro de casas inteligentes.

Essa poderosa aliança combina as sofisticadas tecnologias inteligentes da Tuya com o conhecimento profundo da Hometree sobre o mercado brasileiro de imóveis de luxo. Juntas, elas criaram uma plataforma de construção inteligente de última geração que integra perfeitamente as mais recentes tecnologias inteligentes ao processo de construção. Além de elevar a qualidade da construção, isso também redefine a maneira como as pessoas vivem.

No decorrer de sua colaboração, a Tuya adaptou para a Hometree uma solução inteligente que abrange a casa inteira, aproveitando seu Smart House & Real Estate SaaS. Essa solução completa abrange várias funcionalidades, inclusive um aplicativo de casa inteligente, permitindo que a Hometree obtenha atualizações significativas no gerenciamento de canais de agentes, gerenciamento de projetos, gerenciamento de produtos e muito mais. Além disso, por meio de seus serviços completos de software e hardware, a Tuya auxilia a Hometree a gerenciar todos os aspectos do processo, desde a definição do produto até o gerenciamento da cadeia de suprimentos, maximizando o potencial de desenvolvimento e integração de produtos.

"Com sua excepcional plataforma de desenvolvimento em nuvem, a Tuya desencadeou uma revolução global de smartização, integrando perfeitamente diversos dispositivos inteligentes em um ecossistema completo de casa inteligente. Dada a contínua expansão do mercado residencial de luxo brasileiro, aguardamos ansiosamente uma parceria ampla com a Tuya para introduzir sua solução pioneira de casa inteira inteligente no mercado brasileiro, oferecendo aos consumidores uma experiência de vida inteligente sem igual", disse Elvio Ransolin, CEO da Hometree.

"A nova aliança entre a Tuya e a Hometree não se limita a facilitar a integração tecnológica, mas também explora e inova o futuro da vida inteligente. Ao mesmo tempo, essa estreita colaboração agilizará a expansão do modelo de franquia da Hometree, garantindo que um público ainda maior de clientes brasileiros possa desfrutar de serviços e experiências consistentes e de alta qualidade. Sem dúvida, essa parceria abre novas oportunidades para os canais de projetos profissionais da Tuya no Brasil", disse Johnny Lu, Gerente Geral da Região LATAM da Tuya Smart.

Essa colaboração não apenas imprime um impulso robusto no mercado brasileiro de casas inteligentes, mas também estabelece uma nova referência para o setor de casas inteligentes global. Com o aprofundamento da parceria, o modelo de franquia da Hometree está pronto para uma grande expansão, consolidando ainda mais sua liderança no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, as soluções inteligentes da Tuya para a casa inteira florescerão nesse vibrante mercado brasileiro, dando uma nova vida e trazendo inovação para todo o setor.

