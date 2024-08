TV Tudo em 1 da Samsung promove a mais completa experiência com conteúdo, conectividade, segurança e design

SÃO PAULO, 14 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Os modelos de TV Samsung QLED, Crystal UHD e UHD 4K de 2024 compõem a mais recente novidade da marca, a TV Tudo em 1, com diferenciais que elevam os produtos da marca líder global em vendas de TVs há 18 anos consecutivos como principal opção para quem deseja uma ótima experiência e variados recursos em um mesmo aparelho.

"A TV Tudo em 1 é a evolução do televisor, complementa o robusto portfólio de televisores da Samsung, com opções ultra especificadas desde os modelos 4K de entrada, capazes de exibir imagens cristalinas e super-realistas com qualidade absoluta para superar a expectativa dos nossos clientes. Seguimos comprometidos em oferecer aos nossos consumidores produtos acessíveis, que combinam inovação, qualidade, conveniência e design, e a nova TV Tudo em 1 é um reflexo dessa missão que, junto à nossa liderança global, renova a confiança do consumidor em nossa marca", comenta Thiago Cesar Silva, Diretor de Marketing para a divisão Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Além da exibição de imagem em UHD 4K, a TV Tudo em 1 também é a única que oferece XBOX Game Pass nas TVs, com acesso a milhares de jogos diretamente na nuvem, sem necessidade de console, além de oferecer mais de 95 canais totalmente gratuitos pelo Samsung TV Plus, como CazéTV, Masterchef e CNN Brasil. Já o SmartThings da Samsung transforma o aparelho em uma verdadeira central para o fácil gerenciamento de aparelhos conectados, enquanto o Knox Security protege senhas e dados, garantindo o máximo de privacidade e um acesso seguro aos conteúdos. Além de tudo, as TVs contam com o Slim Design, ocupando pouco espaço e complementando o estilo e a decoração do ambiente.

A experiência completa proporcionada pela Samsung se estende aos serviços de pós-venda multicanal, que permitem um contato eficiente em todo o Brasil. Os clientes contam com suporte 24/7, em diversos canais de suporte, como chat, e-mail e atendimento online, além dos Centros de Serviço, presentes em mais de 160 cidades com equipes de especialistas dedicados a oferecer um suporte contínuo e personalizado. Os modelos UHD 4K (DU7700), Crystal UHD (DU8000 e DU9000), além dos modelos QLED (Q60D, Q65D e Q70D) de 2024 integram as novas TVs tudo em 1 da Samsung, e você pode conferir mais detalhes sobre cada um na loja online.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2482231/SSG_Tudo_em_1_KV_16x9.jpg

FONTE Samsung