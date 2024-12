UD House amplia portfólio com os lançamentos de eletrodomésticos Tecno

Os novos produtos reforçam o compromisso da rede com a inovação em cozinhas e espaços gourmet

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A UD House, referência há 17 anos como a maior revendedora de eletrodomésticos premium para cozinhas e espaços gourmet, anuncia a chegada de novos produtos da marca Tecno ao seu portfólio. Reconhecida por unir design e performance, a Tecno oferece eletrodomésticos desenvolvidos para atender as expectativas de consumidores exigentes, trazendo recursos avançados e características técnicas especiais que proporcionam experiências únicas na cozinha.

Entre os destaques, está o refrigerador French Door Professional. Com capacidade de 571 litros, o modelo oferece amplo espaço para armazenamento, incluindo compartimentos refrigerados e freezer. Recursos exclusivos, como a Gaveta 0 ºC Flex Temp, que permite o ajuste da temperatura entre -4 ºC, 0 ºC ou 4 ºC para conservação personalizada, e a Gaveta Moist Zone, que controla automaticamente a umidade, garantindo frescor prolongado para alimentos e bebidas.

A linha Tecno na UD House também conta com adegas premium que combinam tecnologia de conservação de vinhos, incluindo zonas de temperatura independentes e design funcional com capacidades diferentes (modelos com 23, 43, 152, 163 garrafas). Além disso, as cervejeiras Tecno, disponíveis em modelos de 80 litros, 136 litros e 433 litros, oferecem tecnologia avançada e temperaturas que variam de - 5 ºC a 10 ºC, para preservar cervejas e demais bebidas de maneira ideal.

"A parceria com a Tecno reforça nosso compromisso em oferecer aos clientes produtos de altíssima qualidade, que aliam tecnologia de ponta e design sofisticado. A linha Tecno amplia nossas opções para atender as demandas dos consumidores que buscam o melhor em desempenho e estilo para suas cozinhas e espaços gourmet", disse Claudney Marques, CEO da UD House.

Com um portfólio de mais de 2.000 equipamentos de alto padrão, a UD House continua sendo o destino preferido de clientes e profissionais que desejam soluções completas para seus projetos. A linha Tecno consolida essa posição, oferecendo novas possibilidades para quem valoriza inovação, eficiência e exclusividade. "A UD House é o lugar para transformar o ambiente gourmet com equipamentos que elevam a experiência culinária a outro patamar", completou Claudney.

Sobre a UD House

Há 17 anos a UD House, maior revendedora de eletrodomésticos premium para cozinhas e espaços gourmet, oferece aos seus clientes mais do que produtos luxuosos, uma seleção especial com os melhores eletros para cozinhar e conservar com qualidade e eficiência, além de acessórios para cozinha. Com marcas conceituadas em seu portfólio, de renome internacional, a empresa disponibiliza mais de 2.000 equipamentos de alto padrão, imprescindíveis ao segmento. O atendimento exclusivo proporciona aos clientes e profissionais todo suporte e soluções completas para a montagem dos projetos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2583544/UD_House.jpg

FONTE UD House