Últimos dias para inscrição em edital de até R$ 380 mil para projetos sociais em todo o Brasil

SÃO PAULO, 9 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Fundação Salvador Arena (FSA) anuncia a abertura do novo edital para o Programa de Apoio a Projetos Sociais (PAPS) 2025. O programa, que oferece investimentos que variam entre R$ 70 mil e R$ 380 mil, tem como objetivo apoiar projetos que promovam o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. As inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto e são direcionadas a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de todo o Brasil que atuam com populações em situação de vulnerabilidade e risco socioeconômico.

O PAPS está alinhado com as Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), uma adaptação das diretrizes da ONU pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pela Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, integrando a Agenda 2030 ao contexto nacional.

Sérgio Loyola, gerente de Desenvolvimento e Promoção Social da FSA, destaca: "Nosso objetivo é reforçar o apoio a organizações que não apenas aliviam as condições de vulnerabilidade e risco social, mas que também promovem transformações sustentáveis e de longo prazo, de acordo com os princípios e missões da Fundação e os ODSs. Estamos especialmente focados em iniciativas que combatem a pobreza, promovem o emprego pleno, reduzem desigualdades, garantem justiça acessível, saúde, bem-estar e educação de qualidade para todos."

Além do apoio financeiro, o PAPS proporciona consultoria técnica e gerencial para ajudar na elaboração e execução dos projetos, assegurando que as organizações maximizem seus impactos sociais.

O programa objetiva selecionar projetos que visam Ampliação do Atendimento, Implantação de Novo Serviço e/ou Qualificar de Serviços Existentes, com propostas nas áreas de Assistência Social, Educação, Saúde e Habitação Popular, que promovam o desenvolvimento social, melhoria dos serviços prestados e disseminação de boas práticas.

As OSCs interessadas devem consultar os critérios detalhados no edital e preencher o formulário de inscrição, entre 22 de julho a 09 de agosto de 2024, exclusivamente, pelo site www.papsfsa.com.br.

Cronograma do Processo Seletivo Inscrições: 22/07/2024 a 09/08/2024 Divulgação das OSCs pré-selecionadas: 03/09/2024 Envio das propostas finalistas e documentação: 03/09/2024 a 27/09/2024 Divulgação das OSCs semifinalistas: 28/10/2024 Apresentação dos projetos ("Elevator Pitch"): 05/11/2024 a 14/11/2024 Divulgação das propostas finalistas: 18/11/2024 Divulgação das propostas aprovadas: 27/01/2025 Início da execução dos projetos: A partir de fevereiro de 2025

Sobre a Fundação Salvador Arena

A Fundação Salvador Arena (Fundação) é uma instituição civil de finalidade beneficente, de direito privado e sem fins lucrativos, criada em 1964 pelo engenheiro Salvador Arena (1915-1998) para manter atividades voltadas à transformação social, atuando nas áreas de educação e assistência social, e apoio nas áreas de saúde e habitação. Tema prioritário na área de educação, os programas próprios oferecidos no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena e na Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena, receberam aporte de R$ 67,1 milhões em 2023, custeando todas as atividades e os serviços oferecidos gratuitamente, com 100% de recursos próprios. Apoia projetos sociais de OSCs em todo o Brasil por meio de recursos financeiros e assessoria técnica e disponibiliza ciclos de formação em Gestão Profissional e em Sustentabilidade Financeira, com cerca de 100 horas cada, que consistem em capacitar e qualificar as OSCs brasileiras para alcançar a condição de Excelência no Bem, de forma profissional, autônoma e eficaz. Em 2023 foram aplicados R$ 17,7 milhões em 128 programas socioassistenciais, que contemplaram projetos sociais e capacitação de organizações do terceiro setor, beneficiando diretamente 58.711 pessoas e indiretamente, 95.860 pessoas. Saiba mais: http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/

