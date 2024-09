Últimos dias para participar do Desafio Minalba Brasil e concorrer a milhões em prêmios

Campanha vai até 5 de outubro, quando será sorteada uma moto e o grande prêmio desta edição, um carro 0km

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Desafio Minalba Brasil está a todo vapor. Em andamento desde o início de julho, a promoção da companhia líder no segmento brasileiro de água mineral já premiou dois consumidores com uma moto nova para cada. Até 05 de outubro, mês de encerramento da campanha, ainda será entregue mais uma moto e o grande prêmio desta edição, um carro zero quilômetro.

"O Desafio Minalba Brasil é uma forma de retribuir o apreço e fidelidade dos nossos consumidores. Esta edição, maior e melhor que a do ano passado, traz prêmios especiais e a oportunidade dar visibilidade aos clientes e consumidores da extensão do nosso portfólio, posicionando-nos como a melhor parceira de negócios para bebidas não alcoólicas, com produtos deliciosos e refrescantes para todo perfil de consumidor.", explica Christina Larroudé, diretora de Marketing da companhia.

Qualquer item de todas as marcas do robusto portfólio de Minalba Brasil participam: Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Perrier, Acqua Panna, S.Pellegrino, Refri, Citrus, Night Power Energy Drink, Minotauro Energy Drink e o hidrotônico Sorox - contanto que comprado em loja do varejo alimentar. Este ano, as águas com gás e os energéticos recebem números da sorte em dobro. Pessoas de todo o Brasil podem participar.

Para participar, basta comprar qualquer produto Minalba Brasil e cadastrar o cupom fiscal no site oficial da promoção (https://www.promominalba.com.br/?teste=dmb24516) para gerar um número da sorte. O sorteio das motos acontece mensalmente e, o do carro, ao final da promoção, em outubro. Quanto mais produtos cadastrados, mais chances de ganhar.

Reprise do sucesso

Na edição de 2023 do Desafio Minalba Brasil, mais de 74.600 cupons foram cadastrados na promoção, gerando mais de 388 mil números da sorte para os participantes. Em 2024, a companhia espera alcançar ainda mais participantes, potencializando seu alcance e impacto nacional.

Para mais informações, acesse: https://www.promominalba.com.br/?teste=dmb24516.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511368/Desafio_Minalba_Brasil_KV.jpg

FONTE Minalba Brasil