Últimos dias para se inscrever para o processo seletivo de uma das mais conceituadas Faculdades do ABCD

Com ensino 100% gratuito, a da Faculdade Engenheiro Salvador Arena oferece cursos de Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação para o primeiro semestre de 2025. Inscrições vão até o dia 26 de setembro de 2024.

SÃO PAULO, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Restam poucos dias para quem deseja se candidatar ao processo seletivo da Faculdade Engenheiro Salvador Arena, localizada em São Bernardo do Campo. Com ensino totalmente gratuito, a instituição oferece uma oportunidade única para estudantes que concluíram ou concluíram o Ensino Médio até o final de 2024 e estão em busca de uma formação superior de qualidade e com alta empregabilidade.

O processo seletivo para o primeiro semestre de 2025 será realizado em uma única fase, com vestibular presencial em São Bernardo do Campo. São 40 vagas para cada um dos cursos: Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação. As inscrições podem ser feitas até às 23h do dia 26/09/2024, com taxa de R$ 40,00.

A Faculdade, mantida pela Fundação Salvador Arena, é conhecida por sua excelência acadêmica e suporte integral aos alunos. Além de uma matriz curricular atualizada de acordo com as demandas do mercado, a Faculdade Engenheiro Salvador Arena oferece disciplinas eletivas inovadoras, como Libras, Business Intelligence, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Desenvolvimento de Startups, Relacionamento Interpessoal e Storytelling. Essas disciplinas estão disponíveis para os alunos no 3º e 6º semestres, com o objetivo de manter as atualizações com as principais tendências do mercado.

Segundo Luciana Guimarães Borges, diretora acadêmica da Faculdade, a instituição investe em uma infraestrutura moderna e bem equipada, que proporciona aos alunos acesso a tecnologias avançadas. "Oferecemos uma formação sólida e atualizada, homologada com o que o mercado nacional e internacional exige. Além disso, incentivamos a participação em projetos de extensão universitária que refletem nosso compromisso com sustentabilidade e formação cidadã".

Por meio do Núcleo de Apoio às Carreiras (NAC), os estudantes têm ainda acesso a oficinas de aprimoramento, revisão de currículos, orientação para o mercado de trabalho e suporte a melhorias. O NAC também promove iniciativas de empreendedorismo, preparando os alunos para enfrentar os desafios do mercado.

A Faculdade também se destaca pelo suporte adicional que oferece aos seus alunos: alimentação gratuita durante o horário das aulas e todo o material didático necessário para o curso, sem custos.

Aqueles que desejam se preparar para o vestibular podem contar com o apoio do Projeto NAV (Núcleo de Apoio ao Vestibulando), uma plataforma gratuita desenvolvida pelos próprios alunos da Faculdade. O site oferece provas resolvidas, cartas de revisão, dicas de estudo, vídeos explicativos e encontros online para tirar dúvidas, facilitando a preparação dos candidatos. O conteúdo está disponível gratuitamente no site: https://faculdadesalvadorarena.org.br/nav/.

Sobre os cursos:

Administração (noite) : Forma profissionais para gestão financeira, de pessoas e de mercado, com ênfase em inovação e empreendedorismo.

: Forma profissionais para gestão financeira, de pessoas e de mercado, com ênfase em inovação e empreendedorismo. Engenharia de Computação (noite) : Foco na automação de processos tecnológicos, desenvolvimento de software e segurança da informação.

: Foco na automação de processos tecnológicos, desenvolvimento de software e segurança da informação. Engenharia de Alimentos (manhã) : Prepara o aluno para atuar em todas as fases da produção alimentícia, com foco em inovação e sustentabilidade.

: Prepara o aluno para atuar em todas as fases da produção alimentícia, com foco em inovação e sustentabilidade. Engenharia de Controle e Automação (manhã) : Capacita os alunos para a automação industrial e melhoria de processos, integrando elétrica, mecânica e computação.

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse o site da Vunesp ou o portal oficial da Faculdade Engenheiro Salvador Arena https://faculdadesalvadorarena.org.br/site/processo-seletivo/graduacao/

