Ultragaz oferece descontos especiais durante o mês de novembro para celebrar Black Friday

Campanha oferece combo de até R$40 e múltiplas oportunidades de compra, com ofertas antecipadas

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Durante o mês de novembro, a Ultragaz promoverá descontos exclusivos na compra de gás de cozinha pelo aplicativo da marca. Em comemoração ao mês da Black Friday, as promoções oferecem aos consumidores um combo de benefícios que pode chegar a até R$40 em descontos, garantindo mais economia e praticidade na recarga do botijão.

Entre os dias 26 e 28 de novembro, os clientes que realizarem pedidos pelo App Ultragaz terão R$20 de desconto na compra do botijão. A promoção é válida tanto para pagamentos online via aplicativo quanto para pagamentos realizados na entrega. Um dos diferenciais da campanha é a possibilidade de utilizar o desconto duas vezes: cada CPF poderá comprar um botijão por modalidade de pagamento, potencializando a economia e o desconto final pode chegar até R$40.

Para aproveitar as oportunidades, os consumidores podem utilizar todas as formas de pagamentos online, como cartão de crédito e Pix. As promoções são válidas nas praças atendidas pelo aplicativo Ultragaz, disponível para dispositivos iOS e Android. Confira as localidades contempladas e outras informações no site da Ultragaz.

Black Friday da Ultragaz no supermercado

Entre 24 e 29 de novembro, os clientes que preferirem adquirir o Vale Gás da Ultragaz terão até R$20 de desconto na compra nos supermercados parceiros participantes.

Além dos benefícios no preço, o comprador que optar pelo Vale Gás terá até maio para trocar o benefício. O Vale Gás adquirido em supermercados parceiros tem o prazo de 185 dias para ser trocado.

A promoção será válida em grandes redes de supermercado, como Carrefour, Cenconsud, Atakarejo, Assaí, Condor, Mufatto, Delta Max e mais. Para conferir a lista completa com todos os supermercados parceiros e as normas da promoção é só acessar o site da Ultragaz.

SERVIÇO

O que: Promoção Black Friday da Ultragaz;

Data: Durante o mês de novembro, com diferentes etapas de descontos.

26 a 28 de novembro: Black Friday Ultragaz , com R$20 de desconto na compra do botijão de gás, válido tanto para pagamentos online quanto na entrega.

24 a 29 de novembro: Promoção especial para quem adquirir o Vale Gás nos supermercados parceiros.

Onde: Pelo aplicativo Ultragaz (disponível para iOS e Android) e em supermercados participantes.

Para quem: clientes da companhia que moram nas cidades atendidas pelo App Ultragaz e as marcas atendidas pelos hipermercados;

Desconto:

Black Friday Ultragaz (26 a 28/11): R$20 de desconto por compra. Cada CPF poderá utilizar o desconto duas vezes — uma por modalidade de pagamento — totalizando até R$40 de economia.

Vale gás (24 a 29/11): Até R$20 de desconto na compra em supermercados parceiros.

Formas de pagamento: Online no App: Pix, crédito e débito

Pagamento na entrega: dinheiro, crédito ou débito

Vale Gás: de acordo com a forma de pagamento oferecida pelo supermercado parceiro.

FONTE Ultragaz