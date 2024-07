Um Dia no Parque é realizado no Parque das Neblinas pela terceira vez

A campanha promove o contato das pessoas com a natureza por meio da visitação em áreas naturais

SAO PAULO, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Fomentando a importância e os benefícios do contato das pessoas com a natureza, a campanha "Um Dia no Parque" realiza a terceira edição no Parque das Neblinas. Com o tema "Natureza para todas as pessoas", o evento acontecerá no dia 21 de julho e é promovido pela Coalização Pró-UCs (Pró Unidades de Conservação da Natureza). A campanha espera levar mais de 100 mil pessoas à Unidades de Conservação participantes e busca conectar as pessoas com ambientes naturais e fazê-las sentir parte das Unidades de Conservação.

A participação do Parque das Neblinas, reserva ambiental da Suzano gerida pelo Instituto Ecofuturo, reforça o contato de pessoas com a natureza e a realização de atividades ao ar livre. A programação no Parque inclui atividades como trilhas monitoradas e autoguiadas, cicloturismo, Trilha do Mirante e Trilha da Pedra Riscada. Neste ano, os participantes também poderão participar de duas atividades especiais: a confecção de mudas de plantas nativas e a Oficina Diário na Natureza, que consiste em estimular o olhar por meio de registros sobre a experiência no ambiente natural. A prática encoraja as pessoas a descobrirem, pensarem e lembrarem das experiências que tiveram através do registro, permitindo enriquecimento de momentos e construção de histórias.

Os valores das atividades variam entre R$ 50 a R$ 75 por pessoa. Os descritivos das atividades podem ser acessados aqui. Além das atividades, os visitantes poderão contratar e desfrutar da culinária do Gaia Café & Restaurante, parceiro do Parque que prepara refeições com frutos nativos da Mata Atlântica, como cambuci e juçara.

A Coalizão Pró-Unidades de Conservação é um grupo de instituições que se propõe a congregar empresas e organizações da sociedade civil comprometidas com a valorização e a defesa das Unidades de Conservação da Natureza. Integram a Coalizão: Rede Pró UC – Rede Nacional Pró Unidades de Conservação, Fundação SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional – CI Brasil, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Instituto Semeia, WWF-Brasil, The Nature Conservancy – TNC Brasil, Imazon – Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas e a UICN-Brasil – União Internacional para a Conservação da Natureza.

Para mais informações e agendamentos, entre em contato previamente pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (11) 4724-0555.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

