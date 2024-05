Uma em cada seis pessoas em todo o mundo estão preocupadas com os custos de triagem do câncer colorretal

SHENZHEN, China, 31 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Até 2040, são previstos 3,2 milhões de novos casos de câncer colorretal (CCR) e 1,6 milhão de mortes por ano, representando um aumento de 66% nos novos casos e de 71% nas mortes em relação a 2020

Para melhor abordar o impacto global do câncer colorretal (CCR) e reduzir seus efeitos, a BGI Genomics lançou a segunda edição de seu relatório global sobre conscientização do CCR, abrangendo 1.938 entrevistados de 6 países: Brasil (306), China (367), Polônia (300), Arábia Saudita (300), Tailândia (362) e Uruguai (303).

Lacunas na triagem do CCR variam em todo o mundo: Quase metade (49,3%) dos entrevistados em todo o mundo nunca realizaram exames de triagem do câncer colorretal (CCR), com as maiores proporções na Arábia Saudita (62,0%) e na Polônia (61,0%).

Preferência por exame de fezes em detrimento da colonoscopia: Embora a colonoscopia seja mais conhecida (33,4%), os exames de fezes em unidades de saúde são preferidos (31,8%), refletindo uma tendência para métodos não invasivos.

O custo e o medo são determinantes na escolha do tipo de exame: O medo da colonoscopia (18,2%) e o custo do exame (17,7%) são as principais barreiras para a triagem do CCR. A Polônia (24,7%) e o Uruguai (21,0%) apresentam o maior medo da colonoscopia, enquanto a Tailândia (24,5%) e o Brasil (20%) mostram a maior preocupação com os custos.

Orientação médica e histórico familiar induzem à triagem do CCR: As recomendações médicas são um fator determinante para a triagem do CCR (30,5% em todo o mundo), com o Uruguai apresentando a maior adesão (44,1%). Além disso, aqueles com histórico familiar de CCR são mais proativos na triagem (64,5%), em comparação com a população em geral (35,0%).

O Prof. Varut Lohsiriwat, da Universidade Mahidol, oferece suas observações sobre este relatório. Ele sugere: "A essência de uma triagem eficaz do câncer reside na aceitação e adesão do paciente ao método de triagem. O melhor método de triagem é aquele que o paciente aceita e segue, pois é o método que realmente lhe trará benefícios."

Dr. Zhu Shida, vice-gerente geral da BGI Genomics, observa: "Na BGI Genomics, concentramos nossos esforços no desenvolvimento de técnicas avançadas de testes de biologia molecular para preencher a lacuna [entre aceitação e acessibilidade]." "O objetivo final é transformar o câncer colorretal de uma doença potencialmente fatal em uma condição controlável por meio de triagem e intervenção precoces e difundidos."

Para mais comparações em nível regional, acesse o relatório completo BGI Genomics 2024 State of CRC Awareness Report.

Todos os dados presentes neste relatório são provenientes dos resultados de um projeto de pesquisa online realizado pela BGI Genomics. A pesquisa abordou exclusivamente a conscientização sobre o câncer colorretal e não envolveu a coleta de dados pessoais identificáveis.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1608027/BGI_Logo.jpg

FONTE BGI Genomics Co., Ltd.