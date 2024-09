Unidade Móvel da ONG Américas Amigas Inicia Campanha Outubro Rosa com Acesso Gratuito a Rastreamento e Diagnóstico de Câncer de Mama para populações em vulnerabilidade social

O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres, segundo o INCA 1

Serão 82 dias de campanha – período em que a unidade móvel da ONG percorre localidades do Estado de S. Paulo, provendo acesso a mamografia e outros exames, se necessários

Em 2023, a Américas Amigas atendeu 4.446 pessoas no percurso da carreta no Estado de S. Paulo, beneficiando populações de 12 localidades

Vila Prudente e Heliópolis, ambas na capital paulista, serão as duas primeiras paradas da unidade móvel na ação de 2024

SÃO PAULO, 20 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A partir de hoje, 20 de setembro, sexta-feira, a unidade móvel da ONG Américas Amigas começa a circular por 12 localidades do Estado de S. Paulo, para realização gratuita de mamografias e outros exames para pessoas em vulnerabilidade social, a partir dos 40 anos de idade. Segundo especialistas e sociedades médicas, a chance de cura é de até 95% quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente. A recomendação é que o rastreamento seja realizado a partir dos 40 anos de idade e que se estenda além dos 69 anos1-3.

As pessoas interessadas devem se inscrever pelo site da Américas Amigas, www.americasamigas.org.br

Segundo o INCA - Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é a primeira causa de mortalidade por câncer entre mulheres no Brasil (2022-23) – havendo variações de região para região4.

Do total de casos de câncer de mama diagnosticados pela Américas Amigas, 33% estão abaixo de 50 anos e 18% acima de 70 anos, o que significa que 51% estão fora da faixa etária atendida pelos serviços públicos, que é de 50 a 69 anos.

A ação da campanha Outubro Rosa 2024 pela Américas Amigas tem patrocínio de AstraZeneca, BB Seguros, Daiichi Sankyo, Monange, Natural One e Raia Drogasil; apoio do Hospital de Câncer de Patrocínio, Instituto Projeto Cura, Instituto Verdescola, ONG Orientavida, além das Organizações Sociais parceiras onde os atendimentos serão realizados. A Américas Amigas também participa de outras ações em parceria e/ou apoio de empresas e ONGs de todo o Brasil.

A unidade móvel é equipada com mamógrafo, ultrassom, impressora de filme de exame; os resultados são entregues no mesmo dia, para evitar novos deslocamentos das pessoas atendidas.

Ano Inteiro, em todo Brasil – A Américas Amigas atua em todo o Brasil e durante todo ano, por iniciativas próprias e/ou em ações em parceria com outras organizações sociais e instituições beneficentes. Somente neste ano, já esteve, com apoio da Marinha Brasileira, em atendimento a populações ribeirinhas por cerca de 60 dias, além de capacitar agentes de saúde nas regiões Norte e Nordeste, para multiplicar conhecimento sobre a doença. Em seus 15 anos de atuação, a Américas Amigas doou 24 mamógrafos e viabilizou cerca de 1,5 milhão atendimentos, entre consultas e exames detecção e diagnóstico da doença.

Roteiro da Unidade Móvel no Estado de São Paulo – Com atendimento às pessoas previamente cadastradas e agendadas, a unidade móvel estará em Vila Prudente (20 a 24 de setembro), Heliópolis (26 a 29 de setembro), Guarapiranga (2 a 6 de outubro), Grajaú (9 a 13 de outubro), SESC Interlagos (15 a 20 de outubro); Mauá (23 a 27 de outubro), São Bernardo do Campo (30 de outubro a 3 de novembro, incluindo o feriado de 2 de novembro), Suzano (6 a 10 de novembro), Itaquaquecetuba (13 a 17 de novembro), Santana (zona norte da cidade de S. Paulo, 20 a 24 de novembro); Guaratinguetá (27 a 30 de novembro), São Sebastião 02 a 06 de dezembro). Sempre das 7h às 16 horas.

Mais sobre Américas Amigas - Eleita por dois anos consecutivos como uma das melhores ONGs em atuação no Brasil, a Américas Amigas está estruturada em três programas principais: doação de equipamentos e insumos, capacitação e treinamento de profissionais de saúde e doação de exames, além de ações de sensibilização e informação sobre a doença. Fundada em 2009, a Américas Amigas é uma entidade sem fins lucrativos e cumpre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Suas ações e projetos são desenvolvidos por meio de doações de empresas e pessoas físicas, além de parcerias com outras ONGs e serviços de saúde. Para mais informações, www.americasamigas.org.br e @americasamigasoficial nas redes sociais.

