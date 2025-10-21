Unimed realiza telecirurgia robótica com internet de baixo custo durante 54ª Convenção Nacional, em João Pessoa (PB)

Feito histórico marca um novo capítulo na medicina brasileira.

Procedimento realizado a partir de rede não dedicada une tecnologia,

inovação e cuidado centrado no paciente

SÃO PAULO, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Unimed do Brasil realizou, durante sua 54ª Convenção Nacional, em João Pessoa (PB), a primeira telecirurgia robótica experimental com internet de baixo custo (rede não dedicada) do mundo, um marco para a medicina brasileira. O evento, realizado entre os dias 8 e 11 de outubro, reuniu 1.500 pessoas de todo o Brasil.

Ponto alto da programação, a telecirurgia robótica experimental foi realizada em um modelo animal, localizado em Curitiba, a 3.200 km de distância da capital paraibana, e utilizou infraestrutura convencional de internet, com custo inferior a 5% do padrão global, garantindo acessibilidade e inclusão tecnológica. A conexão contou com múltiplos provedores e VPN ponto a ponto criptografada, assegurando privacidade e estabilidade. Para viabilizar a inciativa, foram envolvidos 42 profissionais da medicina, TI e engenharia.

De acordo com o presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, esta Convenção teve caráter histórico. "Nesta edição, reafirmamos nossa liderança e protagonismo na saúde suplementar brasileira, com passos fundamentais para o futuro do setor. Fortalecemos nossa governança sistêmica e fomos pioneiros na realização da telecirurgia robótica de baixo custo", afirma.

O sistema operou com failover automático, latência média de 45 milissegundos, zero perda de pacotes e largura de banda superior a 100 Mbit/s, superando padrões internacionais. O diferencial do modelo brasileiro está em alcançar alta performance e segurança com infraestrutura de internet compartilhada, reduzindo drasticamente os custos em comparação às redes dedicadas tradicionais, um avanço que comprova a viabilidade da telecirurgia de baixo custo.

O procedimento empregou o robô MP 1000, da Edge Medical, com console médico, braços robóticos, módulo de teleoperação de alta precisão e pinças reutilizáveis, demonstrando que alta performance e segurança são possíveis mesmo com internet compartilhada, reduzindo custos sem comprometer a qualidade.

Segundo Gualter Ramalho, diretor de Mercado e Marketing da Unimed do Brasil e responsável pelo Programa Nacional de Cirurgia Robótica e Telecirurgia da Unimed, a experiência foi um marco. "Esse feito inaugura o conceito da cirurgia digital inclusiva, paradigma que transforma distância em proximidade e tecnologia em ponte entre vidas. Esse, sem dúvida, é um novo avanço para democratizar o conhecimento médico, capacitar equipes e garantir mais segurança e qualidade para os pacientes", comenta.

Já Márcio Pizzato, diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Unimed do Brasil, pontuou os desafios técnicos da iniciativa e ressaltou que a ação evidencia o papel da Confederação como impulsionadora da inovação no setor de saúde. "A ação mostra como a Unimed pode liderar iniciativas de alta complexidade, promovendo aprendizado e inovação sem precedentes para todo o segmento", relata.

Unimed reafirma seu compromisso com o futuro da saúde

Em 2024, o Sistema Unimed realizou 665 milhões de eventos assistenciais – entre consultas, exames, terapias e internações –, atendeu 20,9 milhões de beneficiários e movimentou R$ 115 bilhões, sendo R$ 96 bilhões destinados diretamente a médicos e prestadores. Com 116 mil médicos cooperados, 150 mil colaboradores e presença em 92% dos municípios brasileiros, o Sistema Unimed mantém a maior rede privada de assistência do país, com 169 hospitais próprios e 36 mil prestadores credenciados.

Reconhecida pela Aliança Cooperativa Internacional como o maior sistema cooperativo de saúde do mundo, a Unimed encerrou sua 54ª Convenção reafirmando seu propósito: liderar a transformação da saúde suplementar com inovação, sustentabilidade e compromisso social, mantendo o médico como protagonista e o cuidado como essência.

