Unimed registra aumento de 28% em investimentos socioambientais voltados às comunidades

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Sistema Unimed investiu R$ 97 milhões, durante o ano de 2023, em ações socioambientais voltadas para as comunidades em que atua, com incremento de 28% no valor destinado em 2022, que foi de R$ 75,7 milhões. Os aportes viabilizaram projetos, campanhas e eventos que contemplaram um público superior a 25 milhões de pessoas e 9,6 mil instituições. Os dados constam da nova edição do Balanço Social Unimed, que consolida informações das cooperativas médicas e empresas do Sistema Unimed atuantes em todo o país.

O montante é o maior nos últimos quatro anos e se aproxima do patamar anterior à pandemia de Covid-19 – R$ 103 milhões em 2019. Os principais aportes foram destinados a fomento a cultura, lazer e esportes (38% dos recursos), ações e programas de saúde (21%), projetos filantrópicos e de voluntariado (8%), iniciativas e campanhas ambientais (8%) e projetos de educação e capacitação profissional (3%). Todo esse investimento social foi realizado por 203 cooperativas médicas e empresas do Sistema Unimed, sendo 182 delas com atuação em regiões e municípios do interior, e, em sua maioria, operadoras de pequeno ou médio porte, presentes em 21 estados brasileiros.

O presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, explica que o modelo cooperativista, na saúde suplementar, é fundamental não apenas para a expansão do acesso aos serviços de saúde, atraindo profissionais e qualificando a infraestrutura assistencial, principalmente pelo interior, como também para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades. "Um dos grandes diferenciais de nossas cooperativas é que os recursos permanecem alimentando a economia local e retornam à comunidade também por meio de investimentos socioambientais", explica. "Dessa forma, contribuímos para geração de emprego e renda, educação, cuidado com a saúde e com o meio ambiente, criando um ciclo virtuoso que promove o bem-estar e a qualidade de vida da população", detalha Omar Abujamra.

Ainda de acordo com o Balanço Social Unimed, as cooperativas participantes geraram 5.939 novos empregos diretos em 2023, com expansão de 5% em seu quadro de colaboradores. No total, essas Unimeds respondem por 125 mil postos de trabalho, 76% deles ocupados por mulheres. Outro destaque são as oportunidades para o ingresso de 4,2 mil jovens no mercado, por meio de programas de estágio e aprendizagem profissional.

Os investimentos sociais internos, em educação formal, capacitação profissional e em gestão de cooperativas e cursos para desenvolvimento pessoal, destinados a médicos cooperados e colaboradores, somaram R$ 73 milhões no ano. O valor inclui a participação de instituições parceiras, como o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). Cerca de 8,6 mil colaboradores receberam apoio financeiro para cursar o ensino fundamental, médio ou superior.

Sustentabilidade

O Sistema Unimed investiu R$ 19,2 milhões em gestão ambiental, adoção de tecnologias limpas, compras "verdes" e certificações. Além disso, as cooperativas estão engajadas em outras inciativas relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade, como o Programa Carbono Neutro e o Selo ESG Unimed. O Programa Carbono Neutro incentiva as cooperativas Unimed a mensurarem suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) para o estabelecimento de metas de redução. Ao todo 147 Unimeds e 31 hospitais da rede própria já fazem o monitoramento. Em 2024, será realizada a primeira edição do Selo ESG Unimed, desenvolvido pela Unimed do Brasil para certificar suas unidades na agenda ESG – sigla em inglês para princípios ambientais, sociais e de governança.

O Balanço Social Unimed ano-base 2023, integra o compromisso da marca com a sustentabilidade. A adesão ao instrumento é voluntária, e cada Unimed se responsabiliza pelas informações prestadas. Os dados não são auditados pela Unimed do Brasil.

Sobre a Unimed

Em mais de 56 anos de atuação, a Unimed se destaca na liderança do setor de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje compõe um sistema de 340 cooperativas médicas e empresas, que estão presentes em nove de cada dez cidades brasileiras e atendem a 20,5 milhões de pessoas em planos de saúde e odontológicos. A Unimed reúne 118 mil médicos cooperados, gera 147 mil empregos diretos e dispõe da maior rede assistencial do país, com 30 mil estabelecimentos parceiros, além da rede própria, formada por 163 hospitais e hospitais-dia, 86 unidades de urgência e emergência, 509 clínicas, 42 centros de diagnósticos, 68 laboratórios e 96 serviços de terapias especiais, entre outros. Toda essa operação injetou no sistema saúde brasileiro mais de R$ 87 bilhões em 2023, com a realização de 631 milhões de eventos assistenciais (consultas, exames, internações e outros procedimentos) no ano.

As cooperativas Unimed também são destaque no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), avaliação oficial da ANS para o setor. Das 25 operadoras médico-hospitalares que obtiveram nota máxima no IDSS 2023 (ano-base 2022), 20 são Unimed. Além disso, 234 Unimeds foram classificadas nas duas melhores faixas de pontuação, incluindo a operadora de planos odontológicos Unimed Odonto e a operação de saúde da Seguros Unimed.

