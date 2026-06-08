Unitech lança o primeiro tablet industrial do mundo com Windows em ARM, levando a mobilidade empresarial para a linha de frente

TAIPEI, 8 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Unitech Electronics Co., Ltd. anunciou o lançamento do RT112 Windows, o primeiro tablet industrial com Windows em plataforma ARM do mundo, equipado com um processador da Qualcomm. Ele combina o ecossistema do Windows 11 com a eficiência da arquitetura ARM para oferecer mobilidade permanente e conectada aos profissionais de campo em todos os setores.

Redefinindo a mobilidade industrial na era da transformação digital

O PRIMEIRO TABLET WINDOWS on ARM DE NÍVEL INDUSTRIAL DO MUNDO

Com a aceleração da transformação digital, cresce também a demanda por soluções móveis que conectem ambientes adversos aos sistemas corporativos. Os profissionais dependem de dados e comunicação em tempo real, enquanto os computadores pessoais tradicionais e os tablets convencionais muitas vezes não oferecem a eficiência, a durabilidade e a conectividade necessárias.

O RT112 Windows leva a experiência completa do Windows às operações de campo, oferecendo suporte a aplicativos corporativos, captura de dados em tempo real e conectividade confiável. Combinando um design robusto com a eficiência da tecnologia ARM, ajuda a otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade.

Com tecnologia Qualcomm para um desempenho confiável e conectado

Desenvolvido com base no Windows 11 IoT Enterprise LTSC e equipado com o processador Qualcomm Dragonwing™ 6490, o RT112 Windows oferece um desempenho fluido e seguro, otimizado para cargas de trabalho industriais.

"O lançamento do tablet RT112 com Windows da Unitech é um marco na computação industrial. Por meio da plataforma Qualcomm® QCM6490, esta solução combina conectividade avançada, aceleração de IA e eficiência energética para oferecer o desempenho necessário aos profissionais de campo, sem comprometer a qualidade" afirmou Anand Venkatesan, diretor sênior de gestão de produtos da Qualcomm Technologies, Inc. "Em parceria com a Unitech e a Microsoft, estamos permitindo que as empresas levem a experiência completa do Windows a ambientes adversos — estimulando a produtividade, a confiabilidade e a inovação na computação de borda."

"O RT112 Windows significa um importante avanço para o Windows nos dispositivos Dragonwing, combinando compatibilidade com software corporativo e eficiência em nível móvel para revolucionar o modo como os setores operam em campo."

Mobilidade robusta e conectada para operações corporativas

Projetado para uso em campo, o RT112 Windows atende às normas IP67 e MIL-STD-810H em um design compacto de 690 g e 12 mm. O 5G integrado, o Wi-Fi 6E, o eSIM e uma bateria removível de 8.800 mAh garantem a operação contínua durante todo o turno e uma conectividade confiável.

Destinado aos setores de logística, manufatura, varejo, hotelaria e saúde, o RT112 Windows executa aplicativos totalmente compatíveis com o Windows em diversos fluxos de trabalho. Oferecendo durabilidade industrial, eficiência da arquitetura ARM e compatibilidade com o Windows, ele ajuda a reduzir a manutenção, prolongar o ciclo de vida dos dispositivos e aumentar a produtividade.

Sobre a Unitech



Fundada em 1979 e com sede em Taiwan, a Unitech Electronics Co., Ltd. (TWSE: 3652) fornece soluções de AIDC e IoT, incluindo computadores portáteis, PDAs robustos, tablets industriais, leitores de código de barras e leitores de RFID.

Com mais de 40 anos de experiência, a Unitech apoia a transformação digital nos setores de logística, varejo, armazenagem, manufatura, governo, transporte e serviços de campo.

Saiba mais em https://www.ute.com/pt/products/detail/RT112windows.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995017/PT_of_RT112W_promot_GOOGLE__1.jpg

FONTE Unitech Electronics Co., Ltd.