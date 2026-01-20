UST adquire a empresa líder em inovação Fintech Tailwind

A aquisição de uma importante empresa com escritórios no Texas e no Brasil aumenta a posição da UST no mercado em rápido crescimento de soluções bancárias digitais e serviços de suporte

RIO DE JANEIRO, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A UST , empresa líder em IA e soluções de transformação tecnológica, adquiriu a empresa de fintech com sede no Texas, a Tailwind Business Ventures, fortalecendo sua posição em um setor dinâmico e, ao mesmo tempo, expandindo sua presença na América do Sul. A Tailwind foi fundada em 2003 como Integritas Solutions Group, com escritórios em Austin, Texas, EUA, e no Rio de Janeiro, Brasil. Em 2009, expandiu as operações para o Sri Lanka, com um centro de entrega em Portugal inaugurado em 2019. Com mais de 220 funcionários em todo o mundo, a Tailwind possui uma sólida experiência no setor de serviços bancários e financeiros, o que reforçará a posição da UST neste mercado essencial.

À medida que o mercado de soluções bancárias digitais continua a se expandir, espera-se que a demanda por implementação e serviços cresça. Com esta aquisição estratégica, a UST poderá aumentar sua participação na implementação de soluções bancárias digitais e serviços de suporte para bancos e cooperativas de crédito.

A Tailwind atualmente fornece uma gama de serviços tecnológicos avançados para várias instituições financeiras de prestígio em todo o mundo. Suas principais ofertas incluem a implementação de soluções bancárias digitais baseadas em IA, a modernização de sistemas obsoletos e a personalização de produtos para atender aos requisitos específicos do cliente. A empresa também oferece serviços de gerenciamento de produtos e projetos, orientando os clientes em todas as etapas de suas jornadas tecnológicas para que atinjam os melhores resultados da categoria.

"Estou animado para receber a equipe da Tailwind na UST. A experiência bancária principal da Tailwind, combinada com os pontos fortes da UST em modernização, IA e transformação empresarial, nos dá a dimensão e a profundidade para resolver os desafios mais difíceis dos bancos. Juntos, trazemos hiperpersonalização, arquitetura de sistemas integrados e segurança desde a concepção que não apenas melhora as jornadas dos clientes, mas também reconstrói a confiança em todo o ecossistema bancário. Agora estamos melhor posicionados para impulsionar a transformação bancária de ponta a ponta em mercados emergentes e de alto crescimento - América Latina, Ásia-Pacífico e África - onde os bancos regionais de médio e grande porte estão procurando parceiros que realmente entendam suas necessidades. Ao mesmo tempo, estamos aprofundando nossa presença na América do Norte com uma história completa e moderna de plataforma e serviços que ajuda os bancos a competir e inovar mais rapidamente," disse Manu Gopinath, presidente da UST.

"A aquisição da Tailwind marca um investimento estrategicamente significativo para a UST, à medida que fortalecemos nossas plataformas e soluções de serviços bancários e financeiros. A profunda experiência da Tailwind em serviços bancários essenciais, fornecida por meio de soluções avançadas de banco digital, permite que as instituições financeiras ofereçam experiências excepcionais aos clientes. As parcerias da Tailwind com importantes fornecedores, como Temenos e Q2, aumentam ainda mais o valor que oferecemos aos nossos clientes. Estamos muito satisfeitos em receber a talentosa equipe da Tailwind na UST e esperamos impulsionar juntos um crescimento acelerado," declarou Vijay Padmanabhan, diretor financeiro da UST.

"Fazer parte da UST é um novo e empolgante capítulo para a equipe da Tailwind. Juntos, podemos expandir nossa estratégia Software como Relacionamento (Software as a Relationship - SAAR™) em todo o mundo, mantendo o foco nas parcerias de longo prazo com os clientes. Nossos valores compartilhados e alinhamento cultural tornam essa parceria natural, e estamos entusiasmados com as oportunidades que temos pela frente. Estamos confiantes de que, juntos, construiremos - e lançaremos - um novo padrão global de desenvolvimento de software," disse Paulo Vieira, cofundador da Tailwind.

A UST e a Tailwind não divulgaram o valor do investimento.

Sobre a UST

Desde 1999, a UST trabalha lado a lado com as melhores empresas do mundo para causar um impacto poderoso por meio da transformação. Potencializados por tecnologia, impulsionados por IA, inspirados por pessoas e liderados pelo nosso propósito, fazemos parcerias com nossos clientes desde o design até a operação. Nossas soluções digitais baseadas em IA, plataformas exclusivas, engenharia, P&D, produtos e ecossistema de inovação transformam desafios essenciais em soluções impactantes e revolucionárias. Com profundo conhecimento do setor e uma mentalidade voltada para o futuro, incorporamos expertise, inovação e agilidade nas organizações de nossos clientes, proporcionando valor mensurável e mudanças positivas e duradouras para eles, seus clientes e comunidades em todo o mundo. Juntos, com mais de 30.000 funcionários em mais de 30 países, trabalhamos para causar um impacto ilimitado, influenciando a vida de bilhões de pessoas nesse processo. Visite-nos em www.UST.com .

Contatos de mídia, UST:

Tinu Cherian Abraham

+1 (949) 415-9857

Merrick Laravea

+1 (949) 416-6212

Neha Misri

+44-7341787926

Roshni Das K

+91 7736795557

[email protected]

Contatos de mídia, EUA

S&C RP

+1-646.941.9139

[email protected]

Makovsky

[email protected]

Contatos de mídia, Índia:

[email protected]

Contatos de mídia, Reino Unido:

FTI Consulting

[email protected]

Contatos de mídia, Espanha:

Noizze Media

Carmen Tapia / Ricardo Schell

[email protected] / [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1422658/UST_Logo.jpg

FONTE UST