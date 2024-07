VANKYO, a marca de projetores Nº 1 na América do Norte, faz sua estreia na Feira Internacional de Eletrônicos da América Latina.

SÃO PAULO, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- a VANKYO, marca líder na indústriade projetores, tem o prazer de anunciar sua primeira participação na Latin American Electronics International Trade Show 2024, a principal feira deeletrônicos de consumo do Brasil. Com um histórico impressionantede ser a marca de projetores maisvendida na América do Norte por quatro anos consecutivos, com base nos volumes de vendas de seus principais canais de venda, como BestBuy, Walmart e Target, VANKYO solidificou sua reputação como marca sinônimo deinovação, qualidade e valorexcepcional.

Reconhecida por seu compromisso com a excelência, a VANKYO se estabeleceu como um nome confiável entre os consumidores que buscam projetores de alta qualidade com excelente custo-benefício. Seu sucesso no mercado norte-americano pode ser atribuído à dedicação da marca em oferecer desempenho excepcional, recursos de ponta e experiências cativantes para o usuário.

Em maio de 2024, a VANKYO reveloutrês novos modelos na VANKYO na Best Buy: o Performance V700 Pro, Leisure 570B e Leisure 470 Neo,apresentando o distintivo design da família V-Smile que se tornou marca registrada da marca. Esses novos projetorestambém estão disponíveis no site oficial da VANKYO, como o V700 Pro e 570B, prometendo oferecer uma experiência de visualização imersiva com resoluçãonativade 1080p e efeitos sonoros ricos proporcionados por alto-falantes estéreo e Dolby Audio que os usuários da VANKYO têmvindo a esperar, com recursos aprimorados como ajusteautomático inteligente e conteúdos integrados oficiais da Netflix, YouTube e Prime Video que atendem às necessidades dos consumidores modernos. Além dos super-projetores inteligentes mencionados, o Leisure 470 Neo oferece uma opção de nível básico com o melhor custo-benefício para quem está curioso e interessado em um projetor como substitutoda TV convencional.

Um dos destaques das mais novas ofertas da VANKYO na Feira Internacional Latin American Electronics é o projetor Performance V700G equipado com o sistema integrado Google TV. Este modelo tão aguardado, com lançamento previsto para o segundo semestre do ano, traz o poder do renomado sistema operacional do Google para o mundo dos projetores, abrindo um mundo de possibilidades de entretenimento para os usuários.

A presença da VANKYO na Feira Internacional de Eletrônicos da América Latina demonstra o compromissoda marca em expandir seu alcance global e conectar-se com novos públicos. Ao participardeste evento deprestígio, a VANKYO visa mostrar sua dedicação à inovação e oferecer aos consumidores do Brasil e de outras regiões acesso às tecnologias de projeçãode ponta.

Estamos empolgados em fazer nossa estreia na Feira Internacional deeletrônicosda América Latina e apresentar nossa mais recente linhade projetores ao mercado sul-americano" disse Vincent, o presidente da VANKYO. "O sucesso da Vanko na América do Norte tem sido notável, e estamos confiantes de que nossos projetores de primeira linha irão encantar os consumidores no Brasil com seu desempenho superior, designs elegantes e recursos fáceis de usar."

A Feira Internacional Latin American Electronics acontecerá de 15 a 18 de julho de 2024, no Transamerica Expo Center. Os visitantes doestandeda VANKYO (Hall C, Stand O140) terão a oportunidade de experimentar demonstrações ao vivo dos novos modelos de projetores, testemunhar os visuais impressionantes em primeira mão e interagir com representantes experientes que podem fornecerinformações detalhadas sobre os produtos.

Para agendar uma consulta ou entrevista com um representante da VANKYO na Feira Internacional de eletrônicos da América Latina, entre em contato através do endereço de E-mail: [email protected].

