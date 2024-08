Veja quais são os ingredientes mais recomendados em produtos para peles oleosas e acneicas

Descubra os ativos que não podem faltar em sua rotina de skincare para manter a pele livre de acne, poros obstruídos e excesso de oleosidade

SÃO PAULO, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O cuidado com a pele oleosa e acneica exige uma atenção especial na escolha dos produtos certos, que podem fazer toda a diferença na saúde e aparência da pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia* (SBD), o uso de produtos caseiros ou desconhecidos devem ser evitados a todo custo. Não se deve também acreditar em soluções milagrosas, pois elas podem piorar o quadro. Afinal, a acne pode ser angustiante e irritantemente persistente.

"Selecionar produtos com os ingredientes adequados é crucial para controlar a produção de sebo, desobstruir os poros e combater as bactérias causadoras da acne. Entre os ingredientes mais eficazes estão a Niacinamida, o Ácido Salicílico e o Peróxido de Benzoíla. Com a orientação correta, é possível conhecer os benefícios desses ativos e descobrir como eles podem transformar o cuidado diário da pele oleosa e acneica" explica a dermatologista Marcella Araujo (CRM- SE0002994).

Com a orientação da médica Marcella Araujo, conheça os benefícios desses ativos e descubra como eles podem transformar o cuidado diário da pele oleosa e acneica.

Ácido Salicílico

"O Ácido Salicílico penetra profundamente nos poros, ajudando a desobstruí-los e prevenindo a formação de cravos e espinhas. Ele possui ação anti-inflamatória, reduzindo as lesões de acne, e esfolia suavemente a pele, removendo células mortas e promovendo a renovação celular", afirma Dra. Marcella.

Niacinamida

Em relação á Niacinamida, a dermatologista Marcella Araujo aponta que esse é um ativo que ajuda a reduzir a produção excessiva de sebo, equilibrando a oleosidade da pele. "Ela também diminui a vermelhidão e a inflamação, acalmando a pele acneica, além de melhorar a função de barreira da pele, aumentando a hidratação e a resistência a agressões externas", complementa.

Peróxido de Benzoíla

"O Peróxido de Benzoíla é um poderoso agente antibacteriano que mata as bactérias causadoras da acne e ajuda a reduzir a inflamação. Ele também remove o excesso de óleo e células mortas da pele, desobstruindo os poros e prevenindo a formação de novas espinhas", afirma a doutora.

Para ajudar nessa rotina de cuidados, veja abaixo alguns produtos que possuem essas substâncias e podem ajudar a melhorar a saúde da sua pele oleosa e acneica:

Cetaphil® Oil Control Gel de Limpeza Facial possui uma fórmula inovadora, com combinação de niacinamida (vitamina B3) e pantenol (pró-vitamina B5). O produto limpa profundamente a pele oleosa e reduz a aparência dos poros sem retirar a hidratação natural da pele1, isso após 28 dias de uso2. Clinicamente testado, causa a diminuição de oleosidade em 48% apenas 15 minutos após o uso3.

Cetaphil® Oil Control Sabonete de Limpeza Profunda apresenta uma fórmula avançada, que limpa 89% das impurezas e oferece 81% de redução da oleosidade4, controlando-a por 14 horas5. Além do ácido salicílico, a fórmula apresenta ingredientes como extrato de chá branco e aloe vera.

Cetaphil® Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de Oleosidade é um poderoso sérum antioleosidade. Estudos mostram que seus usuários perceberam que o produto reduz as manchas causadas pela acne e acalma a pele6. A partir do 7 dia7, ele demonstra resultados notáveis, melhorando significativamente a textura da pele, reduzindo a vermelhidão e a aparência dos poros8.

Cetaphil® Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas possui uma fórmula avançada que controla a oleosidade da pele facial por até 14 horas9 e reduz a aparência dos poros10. Além disso, 95% dos usuários perceberam o tom da pele mais uniforme e menos vermelho após 7 dias de uso11.

Dermotivin® Salix Líquido, com ácido salicílico em sua fórmula, possui uma ação secativa antiacne, combate cravos e espinhas e promove a desobstrução dos poros12. Ideal para quem possui a pele muito oleosa e acneica, reduz a oleosidade por até 10 horas13.

Os Géis de Tratamento Antiacne Dermotivin Benzac podem ser opções para esses casos. Eles estão disponíveis nas concentrações de 5%** e 10%**, e oferecem ação anti-inflamatória, diminuindo as espinhas14-15. Além disso, também eliminam 94% das bactérias que causam acne, em 1 semana16.

**O produto é indicado para o tratamento tópico da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 5% e 10% É UM MEDICAMENTO, SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006. AFE Nº 1.02916.7

Vale lembrar que cada pele é única, por isso, antes de utilizar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista e entender quais são os cuidados adequados às suas necessidades. Saiba mais em www.cetaphil.com.br e https://www.dermotivin.com.br

Referências:

*https://www.sbd.org.br/tratamentos/tratamento-da-acne/ - acessado em 29 de julho de 2024

1-2. RD.27.SPR.203742 (FIL 1744)

3. Rel_EN22-0885-01_v02_(FIL 1744)

4. RD.53.SPR.205696 (1773) *Estudo clínico de sebumetria (n=40)

5. RE-GAL019-23-A-1-R2 (FIL 1773)

6-8. RD.53.SPR.204919 - P3017-2 (FIL 1822) *Estudo clínico de uso sob controle dermatológico e condições normais de uso de um produto para acne em 44 indivíduos saudáveis apresentando pele sensível e propensa a acne

9. RE-GAL019-23-A-2-R2 (FIL 1753)

10-11. RD.53.SPR.205957 (1753) *Estudo de autopercepção feito com 40 pessoas

12. All-S-EP-ACN-UDO-32145-03-03-12 ESTUDO CLÍNICO, ABERTO, DA TOLERABILIDADE CUTANEA E OCULAR, DO POTE

13. EN21-0548-01 (FIL 0526)

14. A Current Review of Topical Benzoyl Peroxide

15. A comparative study of benzoyl peroxide and clindamycin phosphate for treating acne vulgaris / Combination of benzoyl peroxide 5% gel with liquid cleanser and moisturizer SPF 30 in acne treatment

16. 19541592 Boonchaya P,et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022 Mar 10;15:403-409 / 19541592 Boonchaya P,et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022 Mar 10;15:403-409 / *Avaliação realizada com gel PBO 5%, atividade bactericida equivalente demonstrada in vitro.

Sobre a Galderma



A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações: www.galderma.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2485810/KV_CETAPHIL_OIL_CONTROL_GALDERMA.jpg

FONTE Galderma