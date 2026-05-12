Veloe lança novo app Veloe Go com foco na integração e eficiência na gestão de frotas

Aplicativo unificado passa a reunir motoristas, operadores de bomba interna e gestores em um único ambiente digital, com interface renovada

SÃO PAULO, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Veloe, empresa de mobilidade e gestão de frota, lança novo app Veloe Go, que passa a concentrar em um único ambiente digital as funcionalidades antes distribuídas entre o app Veloe Go Para Motoristas e o Meu Abastecimento.A iniciativa marca uma evolução importante na jornada do cliente ao consolidar diferentes etapas da operação em um único canal, com interface renovada, arquitetura mais intuitiva e ganhos relevantes em usabilidade.

Divulgação: Veloe (PRNewsfoto/Veloe)

A iniciativa marca uma evolução importante na jornada do cliente ao consolidar diferentes etapas da operação em um canal único, com interface renovada, arquitetura mais intuitiva e ganhos relevantes em usabilidade. O novo app foi desenhado para simplificar rotinas, reduzir fricções e oferecer mais autonomia para os diferentes perfis envolvidos na gestão e execução do abastecimento.

Com a atualização, o aplicativo passa a operar com dois perfis principais. O motorista, voltado ao abastecimento em postos, e o operador de bomba, responsável pelo abastecimento interno em pátios e garagens. Ambos acessam funcionalidades específicas de acordo com suas permissões, garantindo maior controle e aderência às regras de cada operação. Já o gestor de frota acessa os mesmos recursos, com uma jornada de primeiro acesso diferenciada, já que suas credenciais são previamente configuradas no portal.

O novo ambiente permite gerenciar cartões, consultar extratos e comprovantes de pagamento, além de realizar abastecimentos por QR Code em postos ou por digitação direta no app em estruturas internas, promovendo uma experiência mais fluida e integrada. O acesso segue o padrão já consolidado na plataforma, com login via CPF e criação de senha no primeiro acesso para motoristas e operadores de bomba.

A unificação resolve uma dor relevante do mercado ao concentrar todas as funcionalidades em um único aplicativo, inserido em um ecossistema mais moderno, responsivo e alinhado às demandas atuais da mobilidade corporativa. Dessa forma, elimina-se a necessidade de múltiplos apps ou da dependência de maquininhas, oferecendo uma experiência digital contínua, com maior consistência entre interfaces, processos e jornadas de uso.

Para Mauro Kondo, superintendente de Negócios B2B da Veloe, a evolução do aplicativo reforça o compromisso da companhia com inovação e eficiência operacional. "Estamos dando um passo importante ao integrar diferentes soluções em um único ambiente digital, com foco total na jornada do cliente. O novo app traz mais fluidez, reduz complexidades e amplia a capacidade de gestão das operações de abastecimento, tanto em campo quanto dentro das empresas."

A novidade já está disponível para os usuários e faz parte da estratégia da Veloe de fortalecer sua atuação em soluções completas para mobilidade e gestão de frotas, conectando tecnologia, conveniência e controle em um único aplicativo.

Sobre a Veloe

Veloe é uma empresa de mobilidade e gestão de frota, que nasceu para tornar a mobilidade mais fluida e simples e a gestão de frotas leves e pesadas mais eficiente. Veloe é aceita em todas as rodovias pedagiadas e mais de 2.600 estabelecimentos comerciais no país. Foi criada por Banco do Brasil e Bradesco em 2018 e entre seus principais parceiros estão C6 Bank, Banrisul, Cartões Elo e Banestes. Mensalmente, divulga o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), uma cesta de indicadores sobre mobilidade que fortalece a vocação do negócio em gerar informação relevante e de qualidade para a tomada de decisões. Em 2023, lança a Veloe Go, marca que reúne serviços para pessoas jurídicas. Para ter Veloe e Veloe Go basta solicitar pelo nosso site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978349/Veloe.jpg

FONTE Veloe