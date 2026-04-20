CINGAPURA, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Verdent atualizou hoje a sua plataforma de software AI-native para funcionar mais como uma equipa de engenharia com IA para builders, indo além da geração de código e abrangendo também planeamento, execução, validação e entrega.

A maioria das pessoas não deixa de construir por falta de ideias, mas porque existe uma distância entre a ideia e aquilo que efetivamente chega a ser lançado. Tradicionalmente, atravessar essa distância exigia uma equipa.

Verdent: a primeira equipa de engenharia com IA do mundo para quem constrói

Os primeiros utilizadores da Verdent mostram como esse cenário está a mudar. Um fotógrafo na Europa criou de raiz uma plataforma de e-commerce personalizada e um CRM orientado para clientes, sem qualquer formação em engenharia. Um fornecedor de equipamentos na Índia lançou um sistema de workflow com múltiplos perfis e uma aplicação de faturação para a sua fábrica. Um consultor na África Ocidental entregou, em paralelo, três projetos para clientes: uma plataforma educativa, um CRM bancário e uma intranet corporativa. Em conjunto, estes casos ilustram um padrão mais amplo: pessoas em todo o mundo já estão a usar a Verdent para criar software real sem contratar engenheiros.

É precisamente para isso que a Verdent foi concebida. A plataforma leva o trabalho desde uma ideia inicial até algo implementado e em funcionamento, dividindo objetivos em tarefas, selecionando as ferramentas certas, escrevendo e testando código e continuando a trabalhar de forma assíncrona através do Slack ou do Telegram. Também mantém o contexto entre sessões, incluindo escolhas de stack, decisões anteriores e o que já foi construído, para que os utilizadores possam avançar sem recomeçar.

Enquanto outras ferramentas ficam pelo prompt, a Verdent funciona mais como uma equipa de engenharia com IA, assumindo planeamento, execução, validação e entrega como um fluxo contínuo. Fundada por Zhijie Chen, antigo Head de Algoritmos da ByteDance, a empresa combina ambição de produto com uma forte liderança de engenharia.

A abordagem da Verdent assenta em investigação. O seu trabalho em SEAlign recebeu o prémio Distinguished Paper na ICSE 2026 e influencia diretamente a forma como a plataforma raciocina em tarefas complexas e de múltiplas etapas.

A Verdent foi criada para founders, developers independentes e pequenas equipas que não querem esperar pelo futuro da IA no software.

Saiba mais em verdent.ai.

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Eileen Li

Verdent AI

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FONTE Verdent AI