VERISOL ® é o colágeno preferido de especialistas no Brasil

Ampla maioria dos profissionais consultados reconhecem os benefícios da solução da GELITA para apoiar a saúde da pele, cabelo e unhas

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Nutricionistas e dermatologistas sabem que a suplementação de colágeno é fundamental para apoiar a beleza de dentro para fora. E a maioria desses profissionais também já reconhece que os melhores resultados não são obtidos com qualquer colágeno. É o que aponta uma pesquisa realizada no Brasil pela GELITA.

De acordo com o levantamento, 91% dos nutricionistas recomendam a suplementação de colágeno para seus pacientes. Seis entre dez profissionais dessa área apontaram os Peptídeos Bioativos de Colágeno VERISOL®, da GELITA, como a melhor opção para melhorar a elasticidade da pele e o fortalecimento de cabelos e unhas. Por sua vez, 83% dos dermatologistas que participaram da pesquisa afirmam prescrever ou recomendar colágeno a seus pacientes.

A pesquisa encomendada pela GELITA foi executada pela consultoria Sprim em parceria com a MindMiners em 2023, e entrevistou dermatologistas e nutricionistas, além de 300 mulheres consumidoras das classes AB e C+, com mais de 25 anos. Foram consultados 111 nutricionistas e entrevistados em profundidade sete dermatologistas considerados especialistas nesse segmento.

Os Peptídeos Bioativos de Colágeno VERISOL® foram desenvolvidos para atuar de maneira otimizada na saúde da pele, cabelo e unhas. A eficácia desse ativo é comprovada cientificamente por seis estudos clínicos publicados, além de contar, no mercado brasileiro, com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) quanto ao uso da sua alegação funcional (manutenção da saúde da pele) nos rótulos de suplementos e outros produtos. VERISOL® é o único peptídeo bioativo de colágeno à venda no Brasil com alegação de saúde aprovada pela ANVISA, conforme a Resolução RE 3.169, de 23/09/2022 (No link de busca, basta clicar em Substâncias Bioativas e pesquisar Peptídeos Bioativos de Colágeno).

"O reconhecimento da ANVISA, aliás, é um fator fundamental na prescrição de suplementos formulados com VERISOL®. Sete em cada dez nutricionistas consideram esse atributo relevante, segundo a pesquisa. A preferência dos profissionais de saúde dá credibilidade extra ao modo de ação dos Peptídeos Bioativos de Colágeno capazes de estimular a produção de novo colágeno nos tecidos da pele", afirma Léia Tomaz, Diretora da Unidade de Negócios de Nutrição e Saúde da Gelita na América do Sul.

A visão do consumidor

A pesquisa também foi realizada junto ao público final – mulheres que consomem suplementos ou alimentos com colágeno pelo menos uma vez por semana. VERISOL® foi o colágeno mais lembrado, com 63% das menções. As consumidoras associam o produto com melhorias na elasticidade da pele, redução de marcas de expressão, firmeza e combate à celulite.

"Os insights do estudo reforçam que VERISOL® oferece à indústria de suplementos nutricionais reconhecimento entre formadores de opinião, confiança dos consumidores e credibilidade junto a autoridades e a comunidade científica. Marcas podem formular suplementos eficazes e também com excelente custo/benefício, graças à baixa dosagem do ingrediente ativo. VERISOL® tem dose diária recomendada de 2,5g. O produto pode ser utilizado por pessoas de todas as idades como um alimento funcional para melhora da saúde da pele", comenta Léia.

Contato de Imprensa:

2PRÓ Comunicação | Assessoria de imprensa GELITA

Carolina Mendes - [email protected]

Roseanne Café – [email protected]

www.2pro.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488815/VERISOL_Motiv_A_132.jpg

FONTE GELITA