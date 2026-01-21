Vestibular da Faculdade de Medicina Moinhos de Vento tem inscrições abertas até 26 de janeiro

Nota máxima do MEC, o curso terá início no primeiro semestre de 2026 e prova presencial será aplicada em sete capitais brasileiras no dia 22 de fevereiro

PORTO ALEGRE, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento publicou o edital do seu primeiro vestibular para ingresso no curso de Medicina, com início das aulas no primeiro semestre de 2026. As inscrições estarão abertas até 26/01, no site da instituição e também da Fundação Vunesp. A prova presencial será aplicada no dia 22 de fevereiro, das 14h às 19h, em sete capitais brasileiras: Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

Legenda: O curso de Medicina recebeu nota máxima (5) na avaliação do MEC e integra a estrutura do Hospital Moinhos de Vento, um dos sete hospitais de excelência do país e integrante do PROADI-SUS. (Crédito: Carlos Macedo/Hospital Moinhos de Vento)

Ao todo, serão ofertadas 60 vagas neste primeiro processo seletivo, sendo 42 por meio de prova presencial e 18 pela utilização das notas do Enem, considerando as edições de 2023, 2024 e 2025 – serão consideradas as notas obtidas nas cinco áreas de conhecimento, com média mínima de 730 pontos e nota diferente de zero na redação. O resultado final do vestibular será divulgado em 19 de março de 2026, mesma data prevista para a matrícula da primeira chamada.

Os primeiros colocados poderão concorrer a bolsas de estudo de até 15%, conforme critérios estabelecidos no edital. As informações completas estão disponíveis nos sites da Fundação Vunesp e da instituição.

O curso recebeu nota máxima (5) na avaliação do MEC e integra a estrutura do Hospital Moinhos de Vento, um dos sete hospitais de excelência do país e integrante do PROADI-SUS. Para o CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini: "Formar médicos a partir de um hospital de excelência significa unir conhecimento científico, prática assistencial e visão humanizada desde o início da graduação, preparando profissionais alinhados às necessidades do SUS e da sociedade brasileira", afirma.

