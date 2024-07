Viapol anuncia patrocínio master do Vôlei São José

Parceria reforça compromisso da empresa com excelência, inovação e engajamento com a comunidade

SÃO PAULO, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Viapol, especialista na construção de sonhos, anuncia seu novo papel como patrocinadora master do Vôlei São José, uma equipe de destaque nacional. Este patrocínio marca um novo capítulo na trajetória da empresa, reforçando seu compromisso com a excelência, inovação, engajamento com a comunidade e responsabilidade com o esporte nacional. O anúncio oficial da parceria foi realizado no dia 28 de junho, em Caçapava, durante um evento organizado pela Viapol para seus colaboradores.

Ao longo de sua história, a Viapol sempre buscou ser uma parceira na construção de sonhos, oferecendo soluções e inovações que transformam visões em realidade. Com a associação ao Vôlei São José, agora renomeado Viapol Vôlei São José, a empresa encontra uma plataforma estratégica para amplificar essa missão e fortalecer sua conexão com o público.

Em maio deste ano, a empresa, já parceira do time de vôlei por meio de uma parte da cota de patrocínio, assumiu o patrocínio master. Este movimento não só reforça seu compromisso com o esporte, mas também destaca a dedicação da empresa em impulsionar o desenvolvimento e a visibilidade do voleibol, solidificando ainda mais sua presença no cenário esportivo nacional.

Em sua quarta temporada, o Viapol São José Vôlei tem se consolidado como uma potência no cenário nacional. Neste ano, o time manteve um desempenho impecável conquistando a Supercopa do Brasil, e emplacou uma sequência de 12 vitórias na Superliga. Além disso, a equipe disputou o Sul-americano em fevereiro, na sua primeira competição internacional.

O CEO da Viapol, Amilton Oliveira, destaca que a empresa está à frente de um novo projeto que irá somar ainda mais à sua história de mais de 30 anos.

O Viapol Vôlei São José é reconhecido por valores como força, performance e evolução — atributos que estão alinhados com a essência da marca Viapol. Ao nos tornarmos patrocinadora master, queremos demonstrar nosso apoio àqueles que compartilham nossa paixão por inovação e performance. Este patrocínio representa um passo significativo para a nossa empresa, que se posiciona para enfrentar os novos desafios e aproveitar as oportunidades que o futuro reserva", afirmou Amilton.

O presidente do Viapol Vôlei São José, Rodrigo Moraes "Canhoto", destaca a importância da parceria para o projeto.

"É uma empresa consolidada no Brasil que vem crescendo a cada dia. Além disso é um parceiro que já estava com a gente na última temporada, torcendo e vibrando junto as nossas conquistas. Nesta temporada eles agregam ainda mais ao projeto sendo nosso patrocinador master, contrato válido por três temporadas. Agradecemos a confiança e vamos responder dentro de quadra para que a parceira se consolide ainda mais, para se tornar um case de grande sucesso".

Sobre a Viapol

Viapol, a marca especialista na construção de sonhos, vai além de fornecer soluções químicas para a construção civil; somos parceiros na realização de projetos e novas conquistas. Desde 1990, temos nos dedicado a compreender as necessidades dos nossos clientes e a oferecer alternativas modernas que resistem ao tempo, garantindo a tranquilidade em cada empreendimento.

Acreditamos que toda obra começa com um sonho, e é nossa missão transformar esse sonho em realidade. Como referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para a construção civil, nos vemos como parte essencial desse processo. Com um portfólio de mais de mil itens, abrangemos todas as etapas de um empreendimento, desde a fundação até o acabamento.

Com sede em Caçapava-SP, possuímos o maior parque fabril do setor em toda a América Latina, demonstrando nossa capacidade de inovação e produção. Além disso, contamos com uma filial em Candeias-BA, atendendo às regiões Norte e Nordeste do país, e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP), sempre próximos dos nossos clientes.

Nossos mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais, atuando com projetistas, arquitetos, aplicadores e construtoras, nos empenhamos em proporcionar qualidade e confiança em cada obra, dos mínimos aos máximos detalhes. Para saber mais, visite nosso site em www.viapol.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2452345/Viapol.jpg

FONTE Viapol