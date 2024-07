Viapol anuncia reposicionamento de marca e renova compromisso com o mercado

SÃO PAULO, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Viapol, marca especialista na construção de sonhos, anuncia um significativo reposicionamento de marca, que inclui uma renovação completa da identidade visual e verbal da empresa. O projeto, iniciado no segundo semestre de 2023, levou cerca de um ano até o lançamento oficial do novo posicionamento, que ocorreu no mês de junho deste ano, durante a Convenção de Vendas da Viapol.

O projeto de reposicionamento, realizado pela Team Creatif, agência parceira da Viapol, visa fortalecer a conexão da marca com o público do varejo (B2C) e reafirmar o papel da empresa como especialista na construção de sonhos. Segundo Cristiane Gottsfritz, gerente de marketing da empresa, a execução das ações tem sido feita de forma gradual e planejada: "Por se tratar de uma mudança profunda e abrangente, estamos realizando a implementação gradualmente para garantir que todas as propostas do rebranding sejam mantidas ao longo do tempo", explicou a gerente.

O reposicionamento da marca envolve não apenas uma nova identidade visual, mas também uma atualização na identidade verbal, incluindo a reformulação do mascote Viapolino, que agora conta com feições humanas para criar uma identificação mais imediata e natural com o público. Além disso, a Viapol adotou um novo posicionamento, "Especialista na construção de sonhos", que reforça seu compromisso com os consumidores, acompanhando-os em suas jornadas de construção e reforma.

Para a definição do novo posicionamento, a Viapol realizou uma extensa pesquisa de mercado. Esse processo incluiu visitas a pontos de venda, entrevistas em profundidade com stakeholders internos e externos, focus groups com consumidores e profissionais da construção, além de questionários online. "

Nosso grande desafio era responder à pergunta 'Como fazer a Viapol chegar até os consumidores?'. A partir dessa reflexão, elaboramos um minucioso plano para o rebranding, identificando oportunidades para fortalecer a percepção da qualidade superior e da tecnologia inovadora da Viapol", contou Cristiane Gottsfritz.

Uma das principais mudanças é a nova arquitetura de portfólio, que agora está mais centrada nas necessidades dos consumidores. Isso facilita a compreensão das linhas de produtos da Viapol, seus usos, formas de aplicação, diferenciais e benefícios. A empresa adotou uma abordagem mais centrada no consumidor, permitindo que os clientes entendam melhor os produtos e como eles podem ser aplicados em suas construções e reformas.

A nova identidade visual da Viapol também visa tornar a marca mais moderna, diferenciada e humana, enquanto a identidade verbal garante que a marca seja expressa de forma consistente em todos os canais de comunicação. "Com a nova tagline 'Você sonha, a gente constrói juntos', queremos mostrar nosso compromisso em estar ao lado dos consumidores, ajudando a transformar seus sonhos em realidade", concluiu a gerente de marketing da empresa.

O reposicionamento também abre caminho para inovações futuras na linha de produtos da Viapol, mantendo a empresa alinhada com as necessidades do mercado e fortalecendo sua presença como líder no setor de construção civil.

Sobre a Viapol

Viapol, a marca especialista na construção de sonhos, vai além de fornecer soluções químicas para a construção civil; somos parceiros na realização de projetos e novas conquistas. Desde 1990, temos nos dedicado a compreender as necessidades dos nossos clientes e a oferecer alternativas modernas que resistem ao tempo, garantindo a tranquilidade em cada empreendimento.

Acreditamos que toda obra começa com um sonho, e é nossa missão transformar esse sonho em realidade. Como referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para a construção civil, nos vemos como parte essencial desse processo. Com um portfólio de mais de mil itens, abrangemos todas as etapas de um empreendimento, desde a fundação até o acabamento.

Com sede em Caçapava-SP, possuímos o maior parque fabril do setor em toda a América Latina, demonstrando nossa capacidade de inovação e produção. Além disso, contamos com uma filial em Candeias-BA, atendendo às regiões Norte e Nordeste do país, e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP), sempre próximos dos nossos clientes.

Nossos mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais, atuando com projetistas, arquitetos, aplicadores e construtoras, nos empenhamos em proporcionar qualidade e confiança em cada obra, dos mínimos aos máximos detalhes. Para saber mais, visite nosso site em www.viapol.com.br.

