Viapol está presente no seu verão, oferecendo durabilidade para sua piscina

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o início do verão e das férias escolares, nada melhor do que aproveitar momentos de lazer à beira da piscina. Seja em casa, clubes ou condomínios, elas são o ponto de encontro perfeito para refrescar os dias quentes. Contudo, garantir que essas áreas de lazer estejam preparadas para o uso é fundamental – e isso começa pela impermeabilização. Uma piscina bem impermeabilizada não apenas evita infiltrações, mas também preserva a estrutura e aumenta a durabilidade da obra, transformando o investimento em tranquilidade a longo prazo.

A Viapol, referência em soluções químicas para o mercado da construção civil, apresenta o Vitpoli Eco Piscina, um impermeabilizante à base de poliuretano, com ótimo alongamento, sustentável e de alta resistência, projetado especialmente para piscinas elevadas e espelhos d'água.

Lançado recentemente, o Vitpoli Eco Piscina é uma das últimas novidades do portfólio da Viapol, consolidando a empresa como uma referência em soluções inovadoras para a construção civil.

Desenvolvido para atender às demandas do mercado por produtos mais sustentáveis e eficientes, ele reflete o compromisso da marca em oferecer tecnologias de ponta, alinhadas às necessidades de seus clientes.

Vitpoli Eco Piscina: tecnologia e sustentabilidade em um só produto

A impermeabilização é uma etapa essencial na construção e manutenção de piscinas, garantindo proteção contra infiltrações e preservação da estrutura ao longo do tempo. Escolher o produto certo faz toda a diferença, especialmente em piscinas elevadas, onde a movimentação da estrutura e a exposição a agentes químicos, como o cloro, exigem soluções específicas.

"O Vitpoli Eco Piscina é uma solução completa para impermeabilização, combinando flexibilidade, durabilidade e respeito ao meio ambiente. Desenvolvemos um produto com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis e sem solventes, que atende às exigências normativas, sustentabilidade e qualidade do mercado", explica Rebeca Alencar, Gerente de Produtos da Viapol.

A profissional destaca que o produto possui alta resistência ao cloro e grande alongamento, características que garantem proteção mesmo em situações de movimentação estrutural. "A membrana flexível suporta a movimentação natural, evitando fissuras no produto e garantindo maior durabilidade à obra", disse.

Por que impermeabilizar é essencial?

A impermeabilização não só evita infiltrações, mas também valoriza o patrimônio, reduz custos de manutenção e oferece mais tranquilidade para os proprietários. Em piscinas elevadas, onde o sistema está mais exposto a fatores como intemperismo e pressão hidráulica, a escolha de um produto flexível e resistente como o Vitpoli Eco Piscina é crucial.

Além disso, o sistema permite o revestimento direto com argamassa colante AC III, sem a necessidade obrigatória de proteção mecânica, o que torna o processo mais eficiente e prático.

Um verão sem sustos começa com uma base bem preparada

Rebeca reforça que o sucesso da impermeabilização começa com o preparo correto do substrato e a aplicação seguindo as especificações do fabricante. "É essencial respeitar as orientações técnicas, normativas e os tempos de cura, para garantir o desempenho do produto e evitar problemas futuros", detalha.

Com a Viapol, as férias de verão podem ser aproveitadas com segurança, sem preocupações com infiltrações ou manutenções corretivas inesperadas.

Sobre a Viapol

A Viapol, marca especialista na construção de sonhos, vai além de fornecer soluções químicas para a construção civil; somos parceiros na realização de projetos e novas conquistas. Desde 1990, temos nos dedicado a compreender as necessidades dos nossos clientes e a oferecer alternativas modernas que resistem ao tempo, garantindo a tranquilidade em cada empreendimento.

Acreditamos que toda obra começa com um sonho, e é nossa missão transformar esse sonho em realidade. Como referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para a construção civil, nos vemos como parte essencial desse processo. Com um portfólio de mais de mil itens, abrangemos todas as etapas de um empreendimento, desde a fundação até o acabamento.

Com sede em Caçapava-SP, possuímos o maior parque fabril do setor em toda a América Latina, demonstrando nossa capacidade de inovação e produção. Além disso, contamos com uma filial em Candeias-BA, atendendo às regiões Norte e Nordeste do país, e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP), sempre próximos dos nossos clientes.

Nossos mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais, atuando com projetistas, arquitetos, aplicadores e construtoras, nos empenhamos em proporcionar qualidade e confiança em cada obra, dos mínimos aos máximos detalhes. Para saber mais, visite nosso site em www.viapol.com.br.

