Viapol participa da 14ª edição do Seminário de Impermeabilização da AEI com palestra sobre reforma de piscinas

SÃO PAULO, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A 14ª edição do Seminário de Impermeabilização, promovido pela Associação de Engenharia de Impermeabilização (AEI), acontece entre os dias 9 e 10 de outubro no SENAI Tijuca, Rio de Janeiro (RJ). O evento é um dos principais encontros do setor da construção civil e, este ano, foca nas Obras de Retrofit, apresentando tendências, inovações e cases de sucesso.

A Viapol, especialista na realização de sonhos, participa do seminário com a palestra do engenheiro Marcos Lima, programada para amanhã, dia 10 de outubro. Ele apresentará o case da reforma das piscinas do Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx), demonstrando o uso das mais recentes tecnologias de impermeabilização aplicadas em obras de retrofit. A apresentação irá destacar soluções práticas e eficazes, reforçando o compromisso da Viapol com qualidade e durabilidade.

Valpore Mariano Junior, diretor comercial do mercado técnico, destaca a importância da participação no evento. "A presença do engenheiro Marcos Lima no Seminário de Impermeabilização da AEI reflete o nosso compromisso com o avanço do conhecimento técnico e com as melhores práticas do setor. O case do CCFEx exemplifica nossa dedicação em oferecer soluções robustas e inovadoras para o mercado de retrofit. Estamos muito entusiasmados por compartilhar essas experiências com os participantes do evento", disse a diretora comercial.

O seminário é uma referência no setor e conta com a participação de consultores, aplicadores e fabricantes renomados. Ao longo dos dois dias, os participantes terão acesso a uma feira de exposição de produtos, demonstrações práticas ao vivo, além de oportunidades de networking.

Serviço:

Seminário de Impermeabilização da AEI

Local: SENAI Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 9 e 10 de outubro

Site: https://www.aei.org.br/inicio

Sobre o Seminário de Impermeabilização da AEI

O Seminário de Impermeabilização da Associação de Engenharia de Impermeabilização (AEI) é um dos mais importantes eventos do setor da construção civil no Brasil, realizado anualmente. Focado em tendências, inovações e boas práticas, o seminário reúne especialistas, engenheiros, aplicadores e fabricantes para discutir as principais soluções em impermeabilização e obras de retrofit. O evento é uma plataforma de atualização técnica, troca de experiências e networking, oferecendo palestras, exposições de produtos e demonstrações ao vivo. Com mais de uma década de existência, o Seminário de Impermeabilização é referência para profissionais que buscam aprimorar seus conhecimentos e se conectar com as novidades do mercado

Sobre a Viapol

Viapol, a marca especialista na construção de sonhos, vai além de fornecer soluções químicas para a construção civil; somos parceiros na realização de projetos e novas conquistas. Desde 1990, temos nos dedicado a compreender as necessidades dos nossos clientes e a oferecer alternativas modernas que resistem ao tempo, garantindo a tranquilidade em cada empreendimento.

Acreditamos que toda obra começa com um sonho, e é nossa missão transformar esse sonho em realidade. Como referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para a construção civil, nos vemos como parte essencial desse processo. Com um portfólio de mais de mil itens, abrangemos todas as etapas de um empreendimento, desde a fundação até o acabamento.

Com sede em Caçapava-SP, possuímos o maior parque fabril do setor em toda a América Latina, demonstrando nossa capacidade de inovação e produção. Além disso, contamos com uma filial em Candeias-BA, atendendo às regiões Norte e Nordeste do país, e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP), sempre próximos dos nossos clientes.

Nossos mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais, atuando com projetistas, arquitetos, aplicadores e construtoras, nos empenhamos em proporcionar qualidade e confiança em cada obra, dos mínimos aos máximos detalhes. Para saber mais, visite nosso site em www.viapol.com.br.

Planin – Assessoria de Imprensa e de Comunicação da Viapol

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes e equipe – www.planin.com

Contatos: (11) 2138-8922 - E-mail: [email protected]

FONTE Viapol