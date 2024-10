Viapol reforça liderança no setor de construção civil durante o Encontro Febramat 2024

SÃO PAULO, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Viapol, especialista na realização de sonhos, marcou sua presença no Encontro Febramat 2024, realizado nos dias 2 e 3 de outubro, no Holiday Inn Parque Anhembi, em São Paulo. Como uma das principais fornecedoras de soluções químicas para a construção civil, a Viapol reforçou seu compromisso de consolidar sua atuação no mercado nacional, além de fortalecer parcerias estratégicas com redes de materiais de construção de todo o Brasil.

Para a diretora comercial da empresa Carla Cunha, o evento foi uma excelente oportunidade para fortalecer o relacionamento da Viapol com os gestores das redes de materiais de construção.

"A nossa participação neste evento foi fundamental para estreitarmos laços com importantes players do setor. Apresentamos nossas inovações e discutimos novas oportunidades de negócios que fortalecerão ainda mais nossa presença no mercado", destacou a diretora.

Com uma trajetória de mais de 30 anos, a Viapol é reconhecida pela qualidade e inovação de seu portfólio de produtos, que inclui impermeabilizantes, selantes, aditivos, fibras para concreto e reparos para madeira. Durante o Encontro Febramat, a Viapol apresentou seus lançamentos mais recentes, como o Viaplus Reparo, Mantelha, Fuseprotec PU ECO, que foram bem recebidos pelas redes associativistas presentes no evento.

Além de apresentar novidades, a Viapol reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do setor, destacando seus programas de capacitação para profissionais de vendas e balconistas, com o objetivo de garantir que os produtos certos sejam oferecidos para cada tipo de obra. "Nossa missão vai além de fornecer produtos de alta qualidade. Queremos capacitar o mercado e colaborar para o crescimento de nossos parceiros", completou Carla Cunha.

Sobre a Viapol

Viapol, a marca especialista na construção de sonhos, vai além de fornecer soluções químicas para a construção civil; somos parceiros na realização de projetos e novas conquistas. Desde 1990, temos nos dedicado a compreender as necessidades dos nossos clientes e a oferecer alternativas modernas que resistem ao tempo, garantindo a tranquilidade em cada empreendimento.

Acreditamos que toda obra começa com um sonho, e é nossa missão transformar esse sonho em realidade. Como referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para a construção civil, nos vemos como parte essencial desse processo. Com um portfólio de mais de mil itens, abrangemos todas as etapas de um empreendimento, desde a fundação até o acabamento.

Com sede em Caçapava-SP, possuímos o maior parque fabril do setor em toda a América Latina, demonstrando nossa capacidade de inovação e produção. Além disso, contamos com uma filial em Candeias-BA, atendendo às regiões Norte e Nordeste do país, e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP), sempre próximos dos nossos clientes.

Nossos mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais, atuando com projetistas, arquitetos, aplicadores e construtoras, nos empenhamos em proporcionar qualidade e confiança em cada obra, dos mínimos aos máximos detalhes. Para saber mais, visite nosso site em www.viapol.com.br.

Febramat

Criado para fortalecer os laços entre as redes, compartilhar experiências e explorar colaborações entre empresas, o encontro Febramat nasceu como um espaço focado no fomento de negócios e no networking. A edição 2024 reuniu diversas redes, representando mais de 1.300 pontos de vendas espalhados por todo o país, além de parceiros representando o setor de indústria e de serviços.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2523051/Viapol.jpg

FONTE Viapol