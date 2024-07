Viapol traz soluções inovadoras para o setor da construção civil na Concrete Show 2024

Uma das áreas de destaque no estande da Viapol na feira será dedicada às soluções para pontes e viadutos

SAO PAULO, 26 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Viapol, marca especialista na construção de sonhos, estará presente na 15ª edição do Concrete Show South América, que ocorrerá de 6 a 8 de agosto de 2024 no São Paulo Expo, em São Paulo (SP), onde apresentará um portfólio diversificado de produtos e inovações para o setor.

A 15ª edição do Concrete Show South América promete três dias intensos de muito conteúdo qualificado, networking e negócios. Há mais de 15 anos, o evento fomenta o mercado, promovendo conteúdo técnico qualificado, networking e oportunidades de negócio, alavancando a cadeia construtiva e reunindo as últimas tecnologias e tendências do setor.

O destaque do portfólio da Viapol, que será apresentado no evento como uma inovação e diferenciação da empresa, é o sistema com a manta sintética Amphibia. Com uma tecnologia inovadora, a manta é autocicatrizante, permitindo que ela se regenere em casos de perfurações. Esse sistema é indicado para aplicações em operações de pré-concretagem ou pós-concretagem, conferindo o envelopamento total das estruturas subterrâneas.

A Viapol também dedicará um espaço no estande às soluções técnicas para pontes e viadutos, apresentando soluções para proteção, reparos e recuperações, incluindo os produtos como Fuseprotec Antipichação e Fuseprotec PU ECO para proteção das superfícies, as argamassas Eucorepair para recuperação do concreto e o sistema de Fibra de Carbono, para reforçar as estruturas.

Na área de pisos, a Viapol trará a linha Flowcrete, com destaque para a tecnologia Polygiene, utilizada como agente antimicrobiano para bloqueio do crescimento das bactérias responsáveis por fungos e odores nos ambientes. Além disso, serão exibidos os sistemas redutores de permeabilidade, da linha VANDEX, que atuam de forma eficaz no processo de impermeabilização do concreto por cristalização integral.

"A participação da Viapol na 15ª edição do Concrete Show South América reforça nosso compromisso com a inovação e a qualidade no setor da construção civil. Estamos empolgados em apresentar nossas soluções e contribuir para o desenvolvimento de projetos ainda mais eficientes e sustentáveis", afirma Valporê Mariano, Diretor técnico comercial da Viapol.

O Concrete Show South América em 2024 contará com a participação de mais de 400 marcas nacionais e internacionais, que apresentarão seus lançamentos e novas tendências, trazendo as melhores soluções para o setor. Além disso, a área externa do evento está de volta, repleta de novidades que prometem surpreender os visitantes.

Serviço:

15ª Edição do Concrete Show South América

Data: 06 a 08 de agosto de 2024

Horário: 13:00 às 20:00

Local: São Paulo Expo, São Paulo (SP)

Sobre a Viapol

Viapol, a marca especialista na construção de sonhos, vai além de fornecer soluções químicas para a construção civil; somos parceiros na realização de projetos e novas conquistas. Desde 1990, temos nos dedicado a compreender as necessidades dos nossos clientes e a oferecer alternativas modernas que resistem ao tempo, garantindo a tranquilidade em cada empreendimento.

Acreditamos que toda obra começa com um sonho, e é nossa missão transformar esse sonho em realidade. Como referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para a construção civil, nos vemos como parte essencial desse processo. Com um portfólio de mais de mil itens, abrangemos todas as etapas de um empreendimento, desde a fundação até o acabamento.

Com sede em Caçapava-SP, possuímos o maior parque fabril do setor em toda a América Latina, demonstrando nossa capacidade de inovação e produção. Além disso, contamos com uma filial em Candeias-BA, atendendo às regiões Norte e Nordeste do país, e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP), sempre próximos dos nossos clientes.

Nossos mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais, atuando com projetistas, arquitetos, aplicadores e construtoras, nos empenhamos em proporcionar qualidade e confiança em cada obra, dos mínimos aos máximos detalhes. Para saber mais, visite nosso site em www.viapol.com.br.

Sobre o Concrete Show

O Concrete Show é uma plataforma completa, que abrange todos os setores da cadeia construtiva, gerando negócios, relacionamentos e oferecendo conteúdos de qualidade. Seja no formato presencial ou no digital, o Concrete Show é o ponto de encontro do setor, palco de lançamentos e tendências.

